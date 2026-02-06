Slušaj vest

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 53 terena (36 preko dana i 17 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 42 pregleda odraslih osoba (u toku dana 16, a preko noći 26 pregleda).

Na javnom mestu bilo je ukupno 18 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa neurološkim problemima, sa visokim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima i sa temperaturom. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari, navode u Zavodu za urgentnu medicinu.

U prethodna 24 časa službi hitne pomoći u Kragujevcu je upućeno 185 poziva telefonom.

Ne propustiteHronikaPOLICIJA U KRAGUJEVCU IDENTIFIKOVALA DETE (11) KOJE JE OŠTETILO FONTANU NA TRGU: Trotinetom oštetio betonske elemente!
IMG_20240422_120737.jpg
DruštvoTribina u Kragujevcu povodom epidemije karcinoma u Srbiji: Zašto je rano otkrivanje pitanje života?!
Žena sedi na krevetu, s turbanom na glavi, prima hemoterapiju – bori se protiv raka.
DruštvoSrećan kraj potrage! Pronađena nestala devojčica (17) iz Kragujevca! Lepe vesti potvrdila porodica
Screenshot 2026-02-03 001515.jpg
DruštvoSrpski naučnici razvili prirodni preparat za zarastanje rana: Inovacija iz Kragujevca uz podršku Starteka! (FOTO)
Screenshot 2026-01-28 225928.png