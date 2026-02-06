Slušaj vest

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 53 terena (36 preko dana i 17 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 42 pregleda odraslih osoba (u toku dana 16, a preko noći 26 pregleda).

Na javnom mestu bilo je ukupno 18 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa neurološkim problemima, sa visokim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima i sa temperaturom. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari, navode u Zavodu za urgentnu medicinu.