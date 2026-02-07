Slušaj vest

Edukativni centar Naš Кutak za Učenje iz Bačke Palanke organizuje novi ciklus grupe podrške za mame, u saradnji sa udruženjem Hanina Nada, koje godinama pruža podršku porodicama dece sa posebnim potrebama širom Srbije.

Program je namenjen majkama koje se svakodnevno suočavaju sa brojnim izazovima – od ostvarivanja prava za svoju decu, preko snalaženja u sistemu obrazovanja i socijalne zaštite, do potrebe za razmenom iskustava i emocionalnom podrškom. Кako ističu organizatori, ovakve grupe već postoje u Novom Sadu, Beogradu i Temerinu, a sada će po prvi put biti dostupne i u Bačkoj Palanci.

Tokom susreta, učesnice će imati priliku da razmene praktične savete – od toga gde i kako predati dokumentaciju, koja prava deca mogu da ostvare, do preporuka za škole i ustanove, ali i da dobiju stručnu i vršnjačku podršku kroz aktivnosti koje tim „Hanine Nade“ sprovodi besplatno.

Prvi susret zakazan je za utorak, 17. februar u 17 časova, a radionice će se potom održavati svakog drugog utorka u prostoru Edukativnog centra "Naš Кutak za Učenje“ na adresi Žarka Zrenjanina 31a. Broj mesta je ograničen iz tehničkih razloga, te je neophodna prethodna najava dolaska.

Zainteresovane mame mogu se prijaviti putem telefona 069/223-7275.