Slušaj vest

LOZNICA – Pozivu Gradskog veća roditeljima–negovateljima da od 5. februara podnesu zahteve za ostvarivanje prava na mesečnu novčanu naknadu odazvalo se njih dvadeset. Prema rečima Tanje Glišić, načelnice gradskog Odeljenja za društvene delatnosti, juče ih je podneto osamnaest, a danas još dva zahteva.

Da roditelj-negovatelj ima pravo na mesečnu novčanu naknadu na teritoriji Grada Loznice, koja će biti jednaka minimalnoj zaradi u Srbiji, uvećanoj za iznos doprinosa obaveznog osiguranja, obračunatoj po najnižoj mesečnoj osnovici za plaćanje doprinosa penzionog i socijalnog osiguranja za tekuću godinu, Skupština grada odlučila je sredinom decembra. Rešenje o formiranju Komisije za ostvarivanje prava na mesečnu novčanu naknadu roditelju–negovatelju na teritoriji Loznice, doneto je nedavno na Gradskom veću, ima najmanje pet članova, među njima su pravnik, defektolog i lekar specijalista, a rok za odlučivanje je 30 dana od podnošenja zahteva.

Foto: T. Ilić

- Postoje roditelji koji brinu o bolesnom detetu i ne poznaju radno vreme, jer njihova smena traje 24 sata. Skupštinskom odlukom o utvrđivanju prava na novčanu nadoknadu roditelju-negovatelju, roditelj stiče pravo na ovu naknadu na teritoriji Loznice. Osnovni uslovi su da dete ima minimum sto odsto invaliditet na osnovu propisa o PIO, ili 70 odsto po dva osnova, da je po zakonu o PIO neophodna posebna nega zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti, ili invaliditeta. Ovo pravo može se ostvariti samo za jedno dete. U gradskom budžetu smo za tu namenu prevideli 12 miliona dinara, ali ćemo nastaviti da prikupljamo prijave od roditelja koji ispunjavaju uslove zato što i resorno ministarstvo radi na rešavanju pitanja roditelj-negovatelj. Ukoliko ono to učini, nama će se ovih 12 miliona osloboditi za neke druge vidove podrške. Ukoliko se ne desi mi nastavljamo sa podrškom i naredne godine – kazala je Glišićeva.

Kako je navela neki od uslova za odobravanje mesečne novčane naknade su da su i roditelji i dete državljani Srbije, da roditelji živi zajedno sa detetom, imaju pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, da je roditelj nezaposlen, poslovno sposoban i nije ostvario penziju po bilo kom osnovu.