Hrabrost, upornost, ljubav prema životu.. samo su neke od reči koje bi mogle da opišu Vanju Petrovića (23) iz Čačka i ponovo ne bi bilo dovoljno. Ovom mladiću dijagnostifikovana je cerebralna paraliza i od detinjstva je prikovan za invalidska kolica. Međutim, to ga nije sprečilo da danas bude najbolji student Fakulteta tehničkih nauka u Čačku sa prosekom od 9.66. On je uz sugrađanku Đurđinu Ćurčić, studentkinju Agronomskog fakulteta dobitnik prestižne stipendije najboljim studentima Univerziteta u Kragujevcu, do koje se stiže samo uz veliki trud, znanje i sjajne rezultate.

To što je vezan za invalidska kolica, Vanju nije sprečilo da bude "vukovac" u osnovnoj, zatim i u srednjoj školi, a sada da ređa desetke na fakultetu. On je primer da je sve moguće ako to dovoljno želite bez obzira na prepreke, zato i ne treba da čudi što ga mnogi koji ga poznaju nazivaju - pravim herojem.

- Imam veliku sreću što imam dobre roditelje i brata, ali drugari su isto tako velika podrška. Učenje mi lako ide, a volim školu zbog drugara. Predrasuda uvek je bilo i biće, ali upravo ja i mladi slični meni koji imaju problem treba da se oglase. Da ljudi vide da možemo biti kao i svi oni. Da možemo da se družimo, živimo, učimo i obrazujemo, rekao je Vanja ranije za RINU.

Upravo članovi Vanjine porodice i mnogobrojni prijatelji su njegov vetar u leđa. Uz njihovu pomoć učestvovao je i na oko 15 polumaratona širom bivše Jugoslavije.

Povodom velikog jubileja, 50 godina od osnivanja Fakulteta tehničkih nauka, ovom sjajnom mladiću uručeno je specijalno priznanje, kada ga je kompanija "Forverk" nagradila laptop računarom za izuzetnu posvećenost studijama i ostvarene rezultate.

Početkom ove godine Udruženje sportskih novinara Čačka dodelilo mu je specijalnu nagrade za sportske uspehe osoba sa invaliditetom.