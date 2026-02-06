Slušaj vest

Od osam do 16 časova sutra će bez električne energije biti korisnici u Bobištu na sledećim lokacijama: Bosanska, Grdelička, Južnomoravska, Kumrovačka, Ljubljanska, Mostarska, Nikole Đurića Pavke od br. 55 do br. 136, Prilepska, Prištinska, Save Đorđevića br. 47, Skopska, Tome Ivanovića i Zagrebačka, saopšteno je iz Elektrodistribucije Leskovac.

U nedelju, 8.2.2026. u periodu od 8 do 16 časova bez električne energije biće korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: 28. marta od br. 3 do br. 53 (neparna strana) i br. 4A, Babičkog odreda br. 71 i 73, Petra Cakića, Strahinjića Bana od br. 28 do br. 32 (parna strana), Pariske komune br.28 i Rade Metalca od br. 31 do br. 42.

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom. Zbog toga će u ponedeljak, 0.0.2026. u periodu od 8 do 16 časova bez električne energije biti korisnici u Gornjem Stopanju na sledećim lokacijama: Vuka Karadžića od br. 1 do br. 31 i Vojvode Stepe.