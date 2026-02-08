Slušaj vest

ČAČAK - Stanje strnih žita, odnosno ozimih žitarica nakon mrazeva u Moravičkom okrugu je zadovoljavajuće.

„Kada je u pitanju jedna od najvažnijih ratarskih kultura, pšenica je u fazi listanja do početka bokorenja, u zavisnosti od rokova setve. Usevi koji su posejani u optimalnim rokovima ušli su u fazu bokorenja”, kaže za RINU Ljiljana Stojković Jovanović, savetodavac u PSSS Čačak.

Prema njenim rečima, u toku je i edukacija za poljoprivrednike o pravilnoj upotrebi pesticida.

„Počela je edukacija koja se sprovodi u saradnji sa Poljoprivrednom savetodavnom i stručnom službom. Podršku nam pruža Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za zaštitu bilja. Kao što smo više puta isticali, to je zakonska obaveza svih poljoprivrednih proizvođača koji se profesionalno bave poljoprivredom i u okviru svoje delatnosti koriste pesticide. Prilikom kupovine pesticida, oni moraju imati sertifikat profesionalnog korisnika pesticida. Sertifikat se dobija pohađanjem jednodnevne edukacije, nakon koje polaznici dobijaju potvrdu na osnovu koje im se izdaje sertifikat”, pojasnila je ona.

Kako je naglasila, svi koji su zainteresovani, a nisu dovoljno informisani, mogu se obratiti Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi radi podnošenja zahteva.

„Mali proizvođači sa okućnicama i baštama ne moraju imati ovaj sertifikat, jer koriste manje količine pesticida, odnosno manja pakovanja i rastvore koji se mogu nabaviti u poljoprivrednim apotekama.”

Uprkos niskim temperaturama u prethodnom periodu, pšenica u Moravičkom okrugu za sada pokazuje dobru otpornost, a stručnjaci ističu da je pravovremena edukacija proizvođača ključna za očuvanje prinosa i bezbednu upotrebu zaštitnih sredstava.