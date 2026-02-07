Slušaj vest

Na Borovoj glavi snimljena je zastrašujuća scena - zamalo je došlo do teške saobraćajne nezgode kada je jedan vozač rizičnim preticanjem ugrozio učesnike u saobraćaju.

Kako se vidi na snimku sa lica mesta, vozilo je u velikoj brzini započelo preticanje, najverovatnije i preko pune linije, i za dlaku izbeglo direktan sudar sa automobilom iz suprotnog smera

Međutim, jedan korisnik istakao je da "ugao kamere malo vara":

"Rekao bih da je ovo bilo bezbedno preticanje jer kombi drži svoju traku bez povlačenja u stranu. Kad neko žuri pustite ga nek vas prođe, nemojte da dodajete gas ubrzavajući svoju vožnju samo zato što vam ego ne dozvoljava da vas neko pretekne. Kad bi se svi toga držali umanjili bi nesreće za 80%".

"Ovo je kultura jednog naroda u saobraćaju i na ulici, i već kada se recimo uđe u Mađarsku ili Sloveniju onda je druga priča, tako ako se popravimo možda nas i krene", navodi drugi korisnik u komentaru ispod objave.