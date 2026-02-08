Slušaj vest

LUČANI – Iako bi se, usled narativa koji vlada, pretpostavilo da sve više mladih trbuhom za kruhom iz opštine Lučani odlazi u veće gradove, situacija na terenu ipak nije tako poražavajuća. U dragačevskim selima još uvek ljudi ne odustaju od života i rada na dedovini, pa nisu retke višečlane porodice.

Minstarka za brigu o porodici i demogradiju u Vladi Republike Srbije, Jelena Žarić Kovačević posetila je opštinu Lučani gde je obišla nekoliko domaćinstava sa troje i više dece.

„Prema informacijama koje smo dobili od rukovodstva opštine, a koje se tiču vrtića, broja dece i lista čekanja, kao i prema potrebama za izgradnjom novih vrtića ili dečijih igrališta vidimo da ovde demografska slika nije loša”, rekla je ministarka za RINU.

Kako je rekla, dobra demografska slika samo je razlog više da, naročito mladi bračni parovi, iskoriste pomoć Ministarstva za brigu o porodici i demografiju kao što su subvencije majkama po osnovu rođenja deteta koje nije napunilo godinu dana i da tu subvenciju iskoriste kao učešće za dobijanje stambenog kredita ukoliko imaju manje od 35 godina.

„Smatram da je ta odluka Vlade Srbije jako dobra i da te mogućnosti treba promovisati. Trebali bismo mi institucionalno da dopremo do svih građana, do najudaljenijih sela i mesta kako bismo im rekli koja su njihova prava i mogućnosti za sredstva koja oni mogu da koriste od države”, kazala je Žarić Kovačević.

Ona je naglasila da su posete porodicama važne jer se kroz razovor sa njihovim članovima može videti u kom pravcu bi trebalo ići kako bi se povećale neke mere populacione politike i kako bi se popravila demografska slika.

„Čelnici opštine Lučani su iskazali potrebu za četiri igrališta, dva u Guči i dva u Lučanima. Ono što sam mogla da im kažem u ovom trenutku jeste da ćemo raspisati javni poziv krajem marta ili početkom aprila. Ministarstvo stoji na raspolaganju jedinicama lokalne samouprave kako bismo projekte dovele do trenutka kada oni mogu biti prihvaćeni u ministarstvu i da se nadamo da će uslovi biti ispunjeni kako bi dobili igrališta”, kazala je ministarka.

Opština Lučani kao jednu od mera populacione politike iz budžeta izdvaja 100.000 za svako novorođeno dete, svako treće i naredno dete jedne porodice ima potpuno besplatan vrtić kao i besplatan prevoz školske dece, istakao je Milija Milenković, pomoćnik predsednika opštine Lučani.

„Mi trenutno imamo listu čekanja za vrtiće od 80 dece i imamo u planu u narednom periodu ili dogradnju postojećih kapaciteta vrtića ili u saradnji sa Vladom Repbulike Srbije da izgradimo potpuno nov vrtić na teritoriji opštine Lučani kako bismo te liste u potpunosti ukinuli”, rekao je Milenković.