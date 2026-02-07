Slušaj vest

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da će u ponedeljak, 9. februara, doći do obustave saobraćaja u dva tunela na auto-putu Niš-Dimitrovgrad.

Doći će do izmene režima saobraćaja zbog ispitivanja funkcionalnosti i provere sprovedenih mera zaštite od požara u tunelima "Bancarevo" i "Sarlah" na auto-putu Niš - Dimitrovgrad.

U tunelu "Bancarevo", koji se nalazi između Niša i Bele Palanke, od 8:30 sati, za saobraćaj će biti zatvorene preticajne saobraćajne trake u oba smera, a saobraćaj će se odvijati voznim saobraćajnim trakama, dok će od 10 do 10.30, na snazi biti obustava saobraćaja.

U tunelu "Sarlah" kod Pirota, od 12 časova za saobraćaj će biti zatvorene preticajne saobraćajne trake u oba smera, a saobraćaj će se odvijati voznim saobraćajnim trakama, dok će od 13 do 13:30 sati, na snazi biti obustava saobraćaja.