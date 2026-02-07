Slušaj vest

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da će u ponedeljak, 9. februara, doći do obustave saobraćaja u dva tunela na auto-putu Niš-Dimitrovgrad.

Doći će do izmene režima saobraćaja zbog ispitivanja funkcionalnosti i provere sprovedenih mera zaštite od požara u tunelima "Bancarevo" i "Sarlah" na auto-putu Niš - Dimitrovgrad.

U tunelu "Bancarevo", koji se nalazi između Niša i Bele Palanke, od 8:30 sati, za saobraćaj će biti zatvorene preticajne saobraćajne trake u oba smera, a saobraćaj će se odvijati voznim saobraćajnim trakama, dok će od 10 do 10.30, na snazi biti obustava saobraćaja.

U tunelu "Sarlah" kod Pirota, od 12 časova za saobraćaj će biti zatvorene preticajne saobraćajne trake u oba smera, a saobraćaj će se odvijati voznim saobraćajnim trakama, dok će od 13 do 13:30 sati, na snazi biti obustava saobraćaja.

Obustava saobraćaja biće realizovana uz asistenciju saobraćajne policije, navodi se u saopštenju Puteva Srbije.

Ne propustiteDruštvoSnimaju vas, a vi to ne znate! Super radari na 100 crnih tačaka u Srbiji: Za ove kamere nećete znati gde su
shutterstock_209585494.jpg
DruštvoZašto i noviji automobili ne prolaze tehnički? Mnogi vozače ne obrate pažnju na ove delove pa "padnu" na pregledu
Tehnički pregled vozila
DruštvoGde radar najčešće "hvata"? Vozačima zbog ove lokacije masovno stižu kazne, jedno pravilo ih skupo košta
Automobil na putu saobraćajni policajac radar
HronikaREKORDERI NA PUTEVIMA SREMA, VOZILI PIJANI, DROGIRANI I BEZ DOZVOLA! Policija zaustavila 14 bahatih vozača, pljuštale kazne
Znak stop