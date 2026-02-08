Slušaj vest

Na prestižnom LPAL-3 (Lion Pride Armwrestling League) turniru u obaranju ruke, koji je održan u subotu, 31. januara, u Beču, takmičar Kluba za obaranje ruke „Vitez“ iz Čelareva, Slobodan Novaković, ostvario je izuzetne rezultate.

On je pokazao kvalitet domaće armwrestling scene. Događaj, koji se smatra za jedan od četiri najjače armwrestling lige na svetu, održan je u elitnom delu austrijske prestonice i okupio je vrhunske borce iz celog sveta.

Slobodan se takmiči u kategoriji do 90 kilograma a počeo je da trenira zbog zdravstvenih problema s kičmom, čuo je za taj sport i tako je sve počelo.

Kurir.rs/BAP vesti

