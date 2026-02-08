Slušaj vest

Na auto-putu (E-763) Miloš Veliki kod tunela Munjino brdo, u smeru ka Beogradu, normalizovan je saobraćaj nakon današnje saobraćajne nezgode, saopštili su Putevi Srbije.

To preduzeće savetuje svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Kako su preneli pojedini mediji, saobraćajna nezgoda do koje je danas došlo kada se prevrnula prikolica sa džakovima krompira u neposrednoj blizini tunela Munjino Brdo, izazvala je saobraćajni kolaps, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

Ne propustiteHronikaSTRAVIČAN SUDAR DVA ŠLEPERA NA AUTO-PUTU "MILOŠ VELIKI": Roba iz jednog kamiona rasuta po kolovozu, drugi završio na zaštitnoj ogradi! (video)
sleperi.png
HronikaU STRAVIČNOM LANČANOM SUDARU NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI IMA MRTVIH: Novi detalji nesreće kod Lučana, učestvovalo 9 vozila i kamion!
Udes na Milošu Velikom
HronikaTRAGEDIJA ZA TRAGEDIJOM Umrla i majka bebe koja je s ocem poginula u nesreći na Milošu Velikom, 12 dana se borila kao lavica, za njima ostalo još dvoje dece
Sreten Jovanović poginulo dete saobraćajna nesreća Obrenovac
Hronika"OTIŠLA NAM JE I DARA... SAHRANIĆEMO JE PORED SRETENA I BEBE" Rođaka porodice koja je poginula na auto-putu "Miloš Veliki" neutešna: Ovo je večna tuga!
01.jpg