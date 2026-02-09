Slušaj vest

Sremska Mitrovica bila je proteklog vikenda domaćin umetničkim ansamblima iz srpskih enklava sa Kosova i Metohije, koji su u Srem doputovali u okviru kulturno-humanitarne posete.

Centralni događaj posete bio je humanitarni koncert "Kosovo i Metohija u srcu Srema", održan u Narodnom pozorištu "Dobrica Milutinović", gde su se predstavili izvođači iz srpskih sredina sa Kosova i Metohije, ali i umetnici iz Srema.

Gosti su tokom boravka obišli grad i upoznali se sa istorijom i kulturnim nasleđem Sremske Mitrovice, a deo programa organizovan je i u Martincima, gde su ih meštani srdačno dočekali.

Humanitarni koncert održan je uz slobodan ulaz, a dobrovoljni prilozi namenjeni su crkvi Svete Petke u Vitini.

Publika je imala priliku da vidi bogat program koji je obuhvatio izvorne pesme, folklorne igre i recitale sa prostora Kosova i Metohije. Na sceni su nastupili članovi Kulturno-umetničkog društva "Jovan Kojić" iz Vrbovca, pevačka grupa "Buzovički biseri", kao i folklorne grupe koje neguju igre sa juga Srbije.

Posebnu pažnju publike privukli su i solisti iz srpskih sredina na Kosovu i Metohiji, kao i izvođači koji su kroz muziku i tradiciju preneli duh i kulturno nasleđe tog prostora.

U programu su učestvovali i umetnici iz Sremske Mitrovice, a veče je završeno zajedničkim nastupom učesnika i snažnom porukom zajedništva i humanosti.

Kulturno-umetničko društvo „Jovan Kojić“ iz Vrbovca osnovano je 1979. godine i danas okuplja oko 90 članova. Društvo je poznato po brojnim nastupima u zemlji i inostranstvu, kao i po učešću u humanitarnim projektima i očuvanju kulturne baštine Kosova i Metohije.