LOZNICA - U ovogodišnjem budžetu grada za četiri konkursa sufinansiranja projekata u oblasti kulture, socijalne zaštite, crkava i verskih zajednica, kao i za gradsku nagradu učenicima i studentima, ukupno je izdvojeno 33,5 miliona dinara. Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Milana Jugovića svi konkursi su već raspisani i većina se i završava u februaru.

Najviše novca, 18 miliona dinara, predviđeno je za podršku najboljim učenicima koji deset meseci primaju po sedam, i studentima kojima pripada po 12 hiljada dinara. Na prošlogodišnjem konkursu uslove je ispunilo 40 učenika i 83 studenta, a do sada je ovu podršku dobilo blizu 3.000 učenika i studenata. Konkurs traje do 2. marta. Raspisani su i konkursi za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture, socijalne zaštite kao i verskih zajednica. Ove godine je kao i prethodne za kulturu predviđeno sedam miliona dinara.

Pravo učešća imaju sva udruženja registrovana u oblasti kulture, fondacije, zadužbine, koje imaju sedište, ili ogranak na teritoriji Loznice, pri čemu jedno može biti sufinansirano sa najviše četiri projekta. Maksimalan iznos sredstava po udruženju za jedan, ili više projekata, je tri i po miliona, minimalan 50.000 dinara, a konkurs traje do 19. februara. Prošle godine je u oblasti kulture grad sufinansirao 16 udruženja sa 20 projekata.

Loznica i ove godine sufinansira projekte crkava i verskih zajednica, a za tu namenu u budžetu su namenjena četiri miliona dinara, jedan više nego prošle. Može se konkurisati sa jednim projektom i dobiti najmanje 60.000 dinara dok gornjeg limita nema. Što se tiče sufinansiranje projekata iz oblasti socijalne zaštite iznos je isti kao i prošle godine, četiri i po miliona dinara, a konkurs traje do 20. februara.

Grad sufinansira projekte u oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, dece, starih lica, nacionalnih manjina. Može se konkurisati sa najviše dva projekta pri čemu je maksimalan iznos koji se može dobiti po projektu 400.000, minimalan 40.000 dinara.

Jugović je pozvao učenike, studente, kao i sva udruženja iz oblasti kulture, socijalne zaštite i predstavnike crkava i verskih zajednica da se jave na ove konkurse.