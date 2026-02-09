Slušaj vest

Stanovnici Subotice i okolnih mesta ostali su zatečeni kada su ugledali leš misteriozne životinje u kanalu.

Naime, na Instagram stranici Subotičke.rs pojavio se snimak tela životinje koja je pronađena na putu od Subotice ka Starom Žedniku, u kanalu kod Verušića.

Pretpostavlja se da je leš životinje, po svemu sudeći, lama.

Iako nije uobičajeno da se u kanalu nalazi uginula životinja, dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je reč o životinji koja se retko viđa na ovom području. 

Trenutno nije poznato kako je došlo do uginuća, niti odakle je životinja dospela na ovu lokaciju.

Lame žive u Južnoj Americi, pre svega u Andima.

Prirodno stanište im je visokoplaninsko područje, i to često na visinama od 3.000 do 4.500 metara, gde su hladnije temperature i redak vazduh. Tamo žive u stadima i dobro su prilagođene surovim uslovima.

Kurir/Telegraf/suboticke.rs

