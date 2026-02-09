U Zaječarskom i Borskom okrugu sneg se spustio skoro do nizija.
zabeleo se istok Srbije
OVI DELOVI SRBIJE OPET SE ZABELELI! Sneg veje li, veje, ne šali se! Zima se vratila na velika vrata (FOTO/VIDEO)
Slušaj vest
Sneg različitog intenziteta pada na prostoru ovih okruga uz temperature malo iznad 0 °C ili u blagom minusu.
Sneg u Boru i Zaječaru Foto: screenshot IG/srbijanaistoku, screenshot IG/hailz_srbija, screenshot IG/srbijanaistoku
Vidi galeriju
U utorak će se hladniji vazduh, nošen umerenom košavom, proširiti i zapadnije od Karpata istočne Srbije, a najtoplija vazdušna masa, sa prizemnim temperaturama do 10 °C, biće potisnuta uz Bosnu i Hercegovinu i južne okruge uz granicu sa Makedonijom i Albanijom.
Sneg na putu Bor - Paraćin
Kurir.rs/Instagram hailz_srbija/Instagram Srbija na istoku
Reaguj
Komentariši