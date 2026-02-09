U utorak će se hladniji vazduh, nošen umerenom košavom, proširiti i zapadnije od Karpata istočne Srbije, a najtoplija vazdušna masa, sa prizemnim temperaturama do 10 °C, biće potisnuta uz Bosnu i Hercegovinu i južne okruge uz granicu sa Makedonijom i Albanijom.