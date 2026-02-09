Slušaj vest

Sneg različitog intenziteta pada na prostoru ovih okruga uz temperature malo iznad 0 °C ili u blagom minusu.

Sneg u Boru i Zaječaru Foto: screenshot IG/srbijanaistoku, screenshot IG/hailz_srbija, screenshot IG/srbijanaistoku

U utorak će se hladniji vazduh, nošen umerenom košavom, proširiti i zapadnije od Karpata istočne Srbije, a najtoplija vazdušna masa, sa prizemnim temperaturama do 10 °C, biće potisnuta uz Bosnu i Hercegovinu i južne okruge uz granicu sa Makedonijom i Albanijom.

 Sneg na putu Bor - Paraćin

 Kurir.rs/Instagram hailz_srbija/Instagram Srbija na istoku

Ne propustiteDruštvoNikud bez zimskih guma i lanaca: AMSS upozorava na maglu ali i da se vremenski uslovimogu začas promeniti uz sneg i poledicu
screenshot-11-copy.jpg
DruštvoStiže sneg u ovim mestima, a onda temperatura skače na skoro 20 stepeni! Detaljna prognoza za ovu nedelju, na Sretenje se vraća prava zima
Promena vremena, jesenje i zimsko
DruštvoDirektor RHMZ-a Jugoslav Nikolić objavio tačan datum kad će pasti sneg! Evo gde će se zabeleti već u ponedeljak i šta nas čeka u martu
Jugoslav Nikolić
DruštvoSRBIJI STIŽE VREMENSKI OBRT I TO ZBOG JEDNE POJAVE! Jako zahlađenje, olujna košava i sneg i u nižim predelima, a evo od kog datuma nas čeka otopljenje!
Unutrašnjost automobila - zaleđena šoferšajbna
Društvo(MAPE) SPREMITE SE ZA DRASTIČAN PREOKRET VREMENA! Sve se menja od tačno ovog datuma, temperature idu u minus: U dva kraja Srbije pašće najviše snega
sneg