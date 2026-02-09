U sudaru motocikla i bicikla na Trgu kralja Aleksandra povređen je 21-godišnji motociklista. Hitna pomoć ga je zbrinula i prevezla u Urgentni centar UKC Niš. Policija je izvršila uviđaj, a tužilaštvo je obavešteno.
Srbija
MOTOCIKLISTA POVREĐEN U NESREĆI SA BICIKLISTOM: Sudar na Trgu kralja Aleksandra, mladić prebačen u Urgentni centar u Nišu
Motociklista (21)povređen je u sudaru sa biciklistom na Trgu kralja Aleksandra. Ekipa Hitne pomoći je intervenisala i zbrinula mladića koji je prilikom pada sa motocikla zadobio višestruke povrede.
On je prebačen u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu. Udes se dogodio juče u 18 časova. Policija je obavila uviđaj i o nezgodi je obavešteno nadležno tužilaštvo.
Kurir.rs/Jugmedia
