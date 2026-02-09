Slušaj vest

Motociklista (21)povređen je u sudaru sa biciklistom na Trgu kralja Aleksandra. Ekipa Hitne pomoći je intervenisala i zbrinula mladića koji je prilikom pada sa motocikla zadobio višestruke povrede.

On je prebačen u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu. Udes se dogodio juče u 18 časova. Policija je obavila uviđaj i o nezgodi je obavešteno nadležno tužilaštvo.

Kurir.rs/Jugmedia

