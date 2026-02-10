Slušaj vest

Teretna vozila na graničnom prelazu Šid na izlazu iz Srbije čekaju pet sati, dok je zadržavanje na prelazu Batrovci četiri sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične, na prelazu Kelebija, takođe na izlaznom terminalu, zadržavanje za teretnjake je dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

