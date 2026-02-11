Slušaj vest

Predsednica opštine Trstenik Milena Turk obišla je renoviranu školu u Lozni i učenicima i nastavnicima poklonila računar, kao simbol podrške obrazovanju i korak ka modernijoj nastavi. Ulaganje u škole je ulaganje u znanje, a znanje je temelj sigurne i uspešne budućnosti. 

- Škola u Lozni u potpunosti je renovirana i zablistala je novom ruhu. Rekonstruisan je krov, urađena fasada i podovi i ova škola sada ima dve učionice. Renoviranje škole bilo je dugogodišnja potreba, a sada 12 učenika ima najbolje uslove za učenje.

Renovirana škola u Lozni, kod Trstenika Foto: OŠ "Miodrag Čajetinac Čajka"

Lozna je naseljeno mesto koje beleži porast broja dece. Imajući u vidu ovaj trend, mi smo izašli u susret svim zahtevima nastavnika, roditelja i učenika i obezbedili smo im najmodernije uslove za rad.Osam i po miliona dinara uložili smo u renoviranje ove škole, koja je danas u potpunosti u novom ruhu, a sve to radimo jer nam je obrazovanje mnogo važno - istakla je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

