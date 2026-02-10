Sneg koji je noćas i jutros padao u Užicu napadao je do dva-tri centimetra, dovoljno da obelele krovovi kuća.
ZABELELO SE I UŽICE! Na Tari i Zlatiboru ni pahulje, ali taj deo pogodila je ova opasna pojava
Na Zlatiboru i Tari snega nema, ali povremeno pada kiša, a u višim delovima ovih planina ima ledene kiše.
Trenutna temperatura je oko nule, a vetar duva od 4 do 6 metara u sekundi, pa je subjektivni osećaj da je hladnije.
Sneg u Užicu, na tari i Zlatiboru bez snega
Vozačima se zbog magle na pojedinim deonicama puta i mokrog kolovoza savetuje oprez.
