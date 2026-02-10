Slušaj vest

Na Zlatiboru i Tari snega nema, ali povremeno pada kiša, a u višim delovima ovih planina ima ledene kiše.

Trenutna temperatura je oko nule, a vetar duva od 4 do 6 metara u sekundi, pa je subjektivni osećaj da je hladnije.

Sneg u Užicu, na tari i Zlatiboru bez snega Foto: Kurir/Z.G.

Vozačima se zbog magle na pojedinim deonicama puta i mokrog kolovoza savetuje oprez.

Kurir.rs

