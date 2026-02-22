Slušaj vest

U želji da pomognu mladim bračnim parovima, vlasnici pečenjare Milen iz Raške došli su na jednu zanimljivu ideju. Svakom mladom bračnom paru sa teritorije opštine Raška, koji od januara 2026. godine dobije bebu, pokloniće pečeno prase.

Ovakav lep i humani gest naišao je na pozitivne komentare ne samo na teritoriji opštine Raška, već i šire.

Gest vredan pažnje, ali i podrška mladim roditeljima sa teritorije opštine Raška, izazvao je veliko interesovanje mladih bračnih parova. U porodici Petrović kažu da se ideja rodila sasvim slučajno.

Ružica Petrović Foto: Kurir Televizija

- U pečenjaru nam je te večeri došla trudnica koja je trebala da se porodi i na njenu inicijativu smo ja i suprug odlučili da jednostavno to bude jedan znak pažnje. Omladini vetar u leđa. Presrećni smo, nemam šta da vam kažem, to je veliki uspeh za nas - ispričala je za Redakciju Ružica Petrović vlasnica pečenjare i istakla:

- Možda to nekom ne znači ništa, ali nama znači mnogo, verujte, jer i mi nismo dugo imali decu, sad hvala Bogu imamo tri ćerke i unuka. Tako da smo jednostavno okruženi velikom porodicom, mnogobrojnom decom i nadam se da će deca da se rađaju.

Pravilno pečenje

Ovaj gest je zaista oduševio sve građane opštine Raška. Posebnu pažnju vlasnici pridaju kvalitetu, otkrivajući tajnu dobrog pečenja:

pečenje Foto: Kurir Televizija

- Sve počinje od soljenja praseta, bockanja i sve te procedure, koja ide, da bi se napravila dobra i hrskava kožica. Mora se jedna polutka okrenuti, druga dobro namazati solju. Ništa tu nema da se posebno krije, uzme se polutka, seče se, prvo se izbocka, lepo se natrlja so, malo ostoji tu so da uđe u meso. Pečem na oko 220-230 stepeni, sve po potrebi - otkrio je za Kurir televiziju majstor pečenja Radovan Jovanović.

Osim lepog humanog gesta i podrške mladim porodicama u 2026. godini, Petrovići su posebno ponosni i na lepu tradiciju i bavljenje lovom. To pokazuju i brojni trofeji.

OVA PEČENJARA POKLANJA PRASE ZA SVAKU ROĐENU BEBU! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs