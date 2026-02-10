Slušaj vest

Četiri osobe teško su povređene u tri saobraćajna udesa koja su se u protekla 24 časa dogodila u Nišu, kazali su u niškoj Hitnoj pomoći.

Prema rečima lekara te zdravstvene ustanove, prilikom direktnog sudara dva automobila na starom putu ka Leskovcu, juče ujutru, muškarac (56) zadobio je višestruke povrede i nakon inicijalnog zbrinjavanja na licu mesta, prebačen je u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu (UKC Niš).

U tom sudaru teško je povređen mladić (21), a on je zbrinut na Klinici za ortopediju UKC Niš.

U sudaru autobusa i automobila na Bulevaru dr Zorana Đinđića kod Vojne bolnice žena (35) zadobila je višestruke teške povrede zbog kojih je zbrinuta u Urgentnom centru.

Hitna pomoć intervenisala je i zbog obaranja žene (37) koja je prelazila Sremsku ulicu kod pošte.

Ona je zadobila povrede ruku i nogu, a nakon pomoći na licu mesta prevezena je u Urgentni centar na dodatnu dijagnostiku i lečenje.

