LOZNICA – Nestvaran prizor zabeležila je Lozničanka Jelena Nikolić dok je danas putovala iz Loznice do Banje Koviljače . Ona je ugledala više košuta u blizi nekadašnje ''Viskozine'' kapije broj tri kako mirno i graciozno u sred bela dana prelaze prugu Loznica-Brasina pa onda i magistralni put Loznica-Banja Koviljača.

- Pojavile su se na obližnoj oranici i došle do pruge, a onda prešle šine, pa se spustile do puta u preko njega otišle prema nekadašnjem fabričkom krugu koji se naslanja na šume Gučeva. Sigurno su preplivale Drinu, bilo ih je šest, nikada nisam videla uživo košute i bile su baš velike. Sve se odvijalo brzo pa nisam uspela da uradim bolje fotke, ali ovako nešto se ne zaboravlja - kaže Jelena koja radi u KJP ‘’Naš dom’’