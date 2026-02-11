Slušaj vest

LOZNICA – Nestvaran prizor zabeležila je Lozničanka Jelena Nikolić dok je danas putovala iz Loznice do Banje Koviljače. Ona je ugledala više košuta u blizi nekadašnje ''Viskozine'' kapije broj tri kako mirno i graciozno u sred bela dana prelaze prugu Loznica-Brasina pa onda i magistralni put Loznica-Banja Koviljača.

LOZNICA - Na pruzi.jpg
Foto: T. Ilić

- Pojavile su se na obližnoj oranici i došle do pruge, a onda prešle šine, pa se spustile do puta u preko njega otišle prema nekadašnjem fabričkom krugu koji se naslanja na šume Gučeva. Sigurno su preplivale Drinu, bilo ih je šest, nikada nisam videla uživo košute i bile su baš velike. Sve se odvijalo brzo pa nisam uspela da uradim bolje fotke, ali ovako nešto se ne zaboravlja - kaže Jelena koja radi u KJP ‘’Naš dom’’

Sve se desilo oko 13 časova, a i pre nekoliko dana na društvenim mrežama objavljeni su snimci неколико srna koje na istom mestu prelaze prugu i verovatno su takođe stigle iz susedne BiH, pošto su prethodno savladale talase Drine.

LOZNICA - Rojal spa.JPG
BANJA KOVILJAČA -Podrška Foto Eparhija šabačka.jpg
Put noć automobil sneg vožnja po zavejanom putu zavejan put kijamet profimedia-0838134492.jpg
5.jpg