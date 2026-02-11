Srbija
AMSS upozorio vozače da budu oprezni na ovim putevima: Sneg napravio kolaps, a evo kakvo je stanje na granicama
Auto moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da na putevima prvog prioriteta održavanja Timočke i Negotinske krajine ima do pet centimetara snega.
U saopštenju ima je savetovao da budu oprezni i zbog opasnost od zaleđivanja kolovoza. Na svim putevima u istočnim krajevima Srbije obavezna je upotreba zimskih guma i kompletne zimske opreme, navodi se.
AMSS je naveo i da automobili na prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni na graničnim prelazima Batrovci i Šid sa Hrvatskom čekaju pet sati da izađu iz Srbije. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, navodi se.
