Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da na putevima prvog prioriteta održavanja Timočke i Negotinske krajine ima do pet centimetara snega.

U saopštenju ima je savetovao da budu oprezni i zbog opasnost od zaleđivanja kolovoza. Na svim putevima u istočnim krajevima Srbije obavezna je upotreba zimskih guma i kompletne zimske opreme, navodi se.

AMSS je naveo i da automobili na prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni na graničnim prelazima Batrovci i Šid sa Hrvatskom čekaju pet sati da izađu iz Srbije. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, navodi se.

Ne propustiteDruštvoSnimaju vas, a vi to ne znate! Super radari na 100 crnih tačaka u Srbiji: Za ove kamere nećete znati gde su
shutterstock_209585494.jpg
DruštvoZašto i noviji automobili ne prolaze tehnički? Mnogi vozače ne obrate pažnju na ove delove pa "padnu" na pregledu
Tehnički pregled vozila
DruštvoMUP NAJAVIO POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA ZBOG POVEĆANOG BROJA NESREĆA: Apel vozačima da prilagode brzinu, koriste zimsku opremu i poštuju propise
Saobraćajni policajac
DruštvoOvo je najveća udaljenost na kojoj super radar precizno meri brzinu: Ne snima sve vreme već samo u određenom trenutku
366443_250919.01_47_22_15.Still011.jpg