ŠTA SVE NEĆE STATI U AUTOMOBIL! Neobičan putnik snimljen kod Topole - zauzela celo zadnje sedište, a komentari se samo nižu: "Kad jaganjci utihnu!" (VIDEO)
Kod Topole je primećen i snimljen neobičan putnik u jednom automobilu.
Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "192_rs" jedan vozač je rešio da na zadnje sedište stavi ni manje ni više nego jednu ovcu!
I zaista, na snimku se vidi da je životinja zauzela celo zadnje sedište i da se "trucka" polako do svog odredišta.
Nije poznato gde se ovaj nesvakidašnji putnik uputio.
Komentari korisnika mreža su se samo nizali.
"Kod nas lik vozi tele u jugiću", "Opel sve potrebe završava", "Šta je neobično što se čovek snalazi kako ume", "Kućni ljubimac", "Ono kad jaganji utihnu", glasili su pojedini komentari.
Ipak, bilo je i onih koji su negodovali ovakvu vrstu prevoza za životinju.
"Užas, samo da je ovčica dobro!", "Samo se budale smeju i komentarišu gluposti".
Pišite nam u komentarima šta mislite o ovakvom prevozu!
Kurir.rs