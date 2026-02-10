Slušaj vest

Kod Topole je primećen i snimljen neobičan putnik u jednom automobilu.

Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "192_rs" jedan vozač je rešio da na zadnje sedište stavi ni manje ni više nego jednu ovcu!

I zaista, na snimku se vidi da je životinja zauzela celo zadnje sedište i da se "trucka" polako do svog odredišta.

Nije poznato gde se ovaj nesvakidašnji putnik uputio.

Komentari korisnika mreža su se samo nizali.

"Kod nas lik vozi tele u jugiću", "Opel sve potrebe završava", "Šta je neobično što se čovek snalazi kako ume", "Kućni ljubimac", "Ono kad jaganji utihnu", glasili su pojedini komentari.

Ipak, bilo je i onih koji su negodovali ovakvu vrstu prevoza za životinju.

"Užas, samo da je ovčica dobro!", "Samo se budale smeju i komentarišu gluposti".

