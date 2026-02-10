Slušaj vest

Kod Topole je primećen i snimljen neobičan putnik u jednom automobilu. 

Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "192_rs" jedan vozač je rešio da na zadnje sedište stavi ni manje ni više nego jednu ovcu!

I zaista, na snimku se vidi da je životinja zauzela celo zadnje sedište i da se "trucka" polako do svog odredišta. 

Nije poznato gde se ovaj nesvakidašnji putnik uputio. 

Komentari korisnika mreža su se samo nizali. 

"Kod nas lik vozi tele u jugiću", "Opel sve potrebe završava", "Šta je neobično što se čovek snalazi kako ume", "Kućni ljubimac", "Ono kad jaganji utihnu", glasili su pojedini komentari. 

Ipak, bilo je i onih koji su negodovali ovakvu vrstu prevoza za životinju

"Užas, samo da je ovčica dobro!", "Samo se budale smeju i komentarišu gluposti". 

Pišite nam u komentarima šta mislite o ovakvom prevozu!

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaBLACE OVO NE PAMTI: U selu Popovi ovca Bela triput se ojagnjila u nedelju dana
Screenshot 2026-02-04 150401.png
PlanetaSNIMLJENO NESVAKIDAŠNJE "PRIJATELJSTVO" Pas pomagao izgubljenoj ovci da se vrati u svoje stado: Ceo internet gleda ovaj snimak i NE VERUJE! (VIDEO)
Screenshot 2025-11-30 182404.jpg
Bosna i HercegovinaMUŠKARAC UKRAO POZNANIKU OVCU! Policija izašla na uviđaj, odmah je završio iza rešetaka!
profimedia0549319265.jpg
DruštvoNEBRIGA I BAHATOST, ČAČANI OSTALI ŠOKIRANI KADA SU UGLEDALI: Uznemirujući prizor, neko se "setio" da u reku baci uginulu životinju! Ovo je poražavajuće
17466047101744444290_cacak-mladić-skok-morava-fotorina1.jpg