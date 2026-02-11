Slušaj vest

Zbog izvaljene bandere koja ugrožava bezbednost vozila u Cvijićevoj ulici je došlo do prekida saobraćaja.

Prema nezvaničnim informacijama sa lica mesta kamion šleper je u prepodnevnim satima, verovatno pogrešno usmeren navigacijom, ušao u centralni deo grada, gde su ulice, inače, uske, i pune uparkiranih vozila, i krenuo "preko brda", pored zgrade Osnovnog suda i Policijske stanice, da se spusti ka Banji Koviljači.

Šleper izvalio banderu u Loznici

U prolazu je ispred kružnog toka zakačio kablove koji prelaze preko ulice i izvalio uličnu banderu na koju su bili zakačeni. Na lice mesta izašli su policija, vatrogasci i ekipe lozničke Elektrodistribucije.

Prema njihovim rečima nisu u pitanju elektro već kablovi jedne kablovske televizije. Na rešavanju problema se radi, a dok to ne bude okončano policija je zatvorila sve ulice koje vode ka tom mestu i trenutno se koriste druge gradske saobraćajnice.