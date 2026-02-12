Slušaj vest

Dečje igralište u prijepoljskom naselju Ravne, koje je izgrađeno pre nepune godine, pretrpelo je značajna oštećenja tokom noći, usled vandalskog ponašanja za sada nepoznatih počinilaca.

- Oštećen je deo mobilijara i prateće opreme na igralištu, kao i zaštitna podloga i konstrukcija na pojedinim elementima. Na terenu su vidljivi tragovi lomljenja i pomeranja metalnih delova, zbog čega je korišćenje pojedinih sprava trenutno nebezbedno. Ceo događaj zabeležile su sigurnosne kamere postavljene u blizini igrališta, što bi moglo pomoći u identifikaciji odgovornih - kazao je za RINU prijepoljac Alem.

Nadležni organi su obavešteni o incidentu, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti i pronalasku počinilaca. Očekuje se procena materijalne štete i sanacija oštećenja kako bi prostor ponovo bio bezbedan za decu.

- Ovo igralište je bilo puno dece svakog dana. Uloženo je dosta da se uredi, a sada je polomljeno za jednu noć. Stvarno je sramota da neko uništava nešto što je napravljeno za decu i sve nas - dodao je on.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaDUŠICA IZ ČAČKA SVE OBJASNILA! KAKO JOJ JE DRŽAVA POMOGLA DA KUPI KUĆU ZA SEBE I SVOJU DECU Rodila blizance, dobila subvenciju: Da, moguće je a ovo je procedura
Screenshot 2026-02-11 110325.jpg
SrbijaULAGANJE U OBRAZOVANJE JE TEMELJ SIGURNE I USPEŠNE BUDUĆNOSTI U Lozni, kod Trstenika, renovirana škola – područno odeljenje OŠ "Miodrag Čajetinac Čajka" (FOTO)
Lozna 7.jpg
SrbijaKOŠUTE PRELAZE PRUGU I PUT U Loznici kod nekadašnje ‘’Viskoze’’ neverovatni prizori FOTO
LOZNICA - U po bela dana.jpg
SrbijaPAPIRNI NOVAC KAO ISTORIJSKA ČITANKA U Muzeju Jadra izložba Narodnog muzeja Leskovac: "Papir govori - novac Srbije i Jugoslavije 1887-1996" (FOTO)
LOZNICA - Zanimljiva priča.JPG