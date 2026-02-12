Slušaj vest

Na području Loznice opet se pojavila afrička kuga svinja (AKS). Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdala je ove sedmice rešenje o proglašenju zaraženog i ugroženog područja od AKS kod domaćih svinja u lozničkom Novom Selu. Otkrivena je u jednom domaćinstvu gde je, prema nezvaničnim informacijama sa terena, uništeno dvadeset svinja, uglavnom prasića.

Resorno ministarstvo je nedavno donelo odluku o ukidanju rešenja o zaraženom i ugroženom području na kome je otkrivena zarazna bolest AKS na teritoriji Loznice. Prisustvo AKS u jednom domaćinstvu na području naselja Jelav potvrdilo je u junu prošle godine ispitivanje Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za veterinu donela je potom rešenje kojim su tim povodom propisane adekvatne mere i aktivnosti.

Bolest se kasnije proširila na još tridesetak naseljenih mesta na području Grada Loznice. Preduzimajući mere na sprečavanju širenja AKS u lozničkom kraju je, prema nezvaničnim podacima, usmrćeno ukupno oko 1.500 svinja u većem broju domaćinstava.

Podsetimo, AKS je lozničkim krajem harala i pre tri godine, a tada se prvo pojavila na jednoj farmi u Lipničkom Šoru gde je tada eutanazirano nešto više od 300 svinja.

AKS predstavlja opasnu i zaraznu bolest domaćih i divljih svinja sa krajnim ishodom njihove smrti, ili eliminisanja svih svinja na zaraženom gazdinstvu, a uzročnik bolesti je virus koji je jako zarazan. Bolest se brzo širi i prouzrokuje velike ekonomske gubitke.