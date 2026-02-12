Slušaj vest

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sastao se danas, u Gradskoj kući, sa ambasadorom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske u Republici Srbiji, Edvardom Fergusonom, sa kojim je razgovarao o unapređenju saradnje, kako sa Ambasadom, tako i sa samom državom Velikom Britanijom, kao i o mogućnostima dolaska i prisustva britanskih kompanija u Subotici. Poseban akcenat stavljen je na ekonomsku saradnju i jačanje partnerstva zasnovanog na uzajamnom poštovanju i zajedničkim interesima u brojnim oblastima, poput IT sektora, privrede i obrazovanja.

Foto: Grad Subotica

Tokom srdačnog i otvorenog susreta gradonačelnik Bakić je Njegovoj ekselenciji, ambasadoru Fergusonu, predstavio privredne, turističke, obrazovne, kulturne i sportske potencijale Subotice i Palića, Privrednu zonu „Mali Bajmok“ i Slobodnu zonu Subotica, kao i neke razvojne projekte.

Foto: Grad Subotica

Naveo je da su povoljan geografski položaj, blizina Evropske unije, oslonjenost na Koridor 10, značajan infrastrukturni potencijal, ubrzan postupak izdavanja dozvola investitorima, obrazovan i stručan kadar i mogućnost poslovanja u okviru Slobodne carinske zone doprineli da Subotica postane prepoznatljiva po strategiji u privlačenju direktnih stranih investicija i otvaranju novih radnih mesta.

Napomenuo je da je Subotica prepoznatljiva i po skladnom suživotu različitih nacija i veoma izraženoj multikulturalnosti koji, kako je rekao, nije samo deo njene istorije, već i temelj njene sadašnjosti i budućnosti.

Foto: Grad Subotica

Gradonačelnik Bakić je naglasio da se i Srbija, i Subotica – i u ovom vremenu složenih globalnih izazova – poslednjih godina snažno razvijaju zahvaljujući, pre svega, mudroj i odgovornoj politici koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Podvukao je da je predsednik Vučić posvećen i zaštiti prava nacionalnih manjina i da je naša zemlja čvrsto opredeljena za očuvanje mira, stabilnosti i saradnje u regionu, kao i da je izvesno da će ostati dosledna u politici koja vodi ka boljoj budućnosti za građane Srbije

Foto: Grad Subotica

Razgovarano je i o modernoj železničkoj trasi Beograd-Subotica-Budimpešta, kao i o značaju i benefitima koje će Subotica imati kao železničko čvorište u ovom regionu.

Jedna od tema, kojoj je posvećena posebna pažnja, bila je dolazak britanskih kompanija u Suboticu i jačanje saradnje na lokalnom nivou. Sagovornici su se saglasili da ima prostora za prisustvo britanskih kompanija u ovom gradu, da je jedan od prioriteta unapređenje modernog partnerstva zasnovanog na uzajamnom poštovanju i zajedničkim interesima i da upravo gradovi i opštine mogu biti važan most povezivanja ljudi, ideja i konkretnih rezultata.

Foto: Grad Subotica

Uz isticanje da se nada kako će u godinama pred nama doći do primetnog pomaka u saradnji Grada Subotice i ovog regiona sa Ujedinjenim Kraljevstvom, gradonačelnik Stevan Bakić je na kraju sastanka ambasadoru Fergusonu još jednom poželeo dobrodošlicu, ugodan boravak u Subotici i svako dobro.

Foto: Grad Subotica

On je, takođe, izrazio zahvalnost na današnjoj poseti i naglasio da veruje da će ovaj susret doprineti daljem jačanju veza između naših zajednica i naših zemalja, na dobrobit građana koje predstavljaju.

Foto: Grad Subotica

Zahvaljujući se na srdačnom prijemu, ambasador Edvard Ferguson je rekao da se raduje nastavku saradnje i da subotičkoj lokalnoj samoupravi želi da pomogne u njenim daljim nastojanjima da se Subotica razvija i da život u ovoj sredini bude što kvalitetniji.

Sastanku u Zelenoj sali Gradske kuće prisustvvali su načelnica Gradske uprave Grada Subotice Marija Ušumović Davčik, gradski menadžer Zagorka Panić i pomoćnik gradonačelnika Srđan Samardžić.

Foto: Grad Subotica