Loznica predstojeći praznik Dan državnosti,15. i 16. februar, dočekuje u svečanom ruhu.
Naišlo na odobravanje građana
LOZNICA U SVEČANOM RUHU: Most u bojama srpske trobojke uoči Dana državnosti (FOTO)
Osim što su centralne gradske ulice Loznice i šetalište okićeni državnim zastavama novitet je i izgled svetlećeg mosta u centru grada.
Pre nekoliko godina urađena je svetleća ograda na mostu kod spomenika Vuku Karadžiću i čuvenog lozničkog ''pojila'', koja od sinoć sija u beloj, plavoj i crvenoj boji, kao srpska trobojka.
Okićen most u Loznici pred Dan državnosti Foto: T. Ilić
Ova novina naišla je na odobravanje mnogih, a boje srpske trobojke ostaće na mostu tokom predstojećeg praznika dodatno ukrašavajući grad.
