Slušaj vest

Osim što su centralne gradske ulice Loznice i šetalište okićeni državnim zastavama novitet je i izgled svetlećeg mosta u centru grada.

Pre nekoliko godina urađena je svetleća ograda na mostu kod spomenika Vuku Karadžiću i čuvenog lozničkog ''pojila'', koja od sinoć sija u beloj, plavoj i crvenoj boji, kao srpska trobojka.

Okićen most u Loznici pred Dan državnosti Foto: T. Ilić

Ova novina naišla je na odobravanje mnogih, a boje srpske trobojke ostaće na mostu tokom predstojećeg praznika dodatno ukrašavajući grad.

Ne propustiteSrbijaGradonačelnik Subotice Stevan Bakić sasatao se sa ambasadorom Velike Britanije Edvardom Fergusonom
Subotica Stevan Bakić
SrbijaNOVO DEČJE IGRALIŠTE U NASELJU RAVNE POLOMLJENO I UNIŠTENO: Kamere snimile napad na prostor za najmlađe, građani Prijepolja ogorčeni
1770817645_foto-igraliste-vandali-fotorina.jpg
SrbijaPONOVO AFRIČKA KUGA SVINJA U lozničkom kraju
LOZNICA - Svinjska kuga ponovo.JPG
SrbijaŠLEPER IZVALIO BANDERU: Kamiondžija napravio ršum u centru Loznice, kod policijske stanice i zgrade suda (FOTO)
Loznica Blokiran saobraćaj