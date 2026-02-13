Slušaj vest

U Narodnom muzeju u Užicu deca i odrasli putem inovativne metode, VR naočarima mogu da se upoznaju sa srednjovekovnim stećcima u Srbiji, Crnoj Gori, BiH i Hrvatskoj.

Arheolog Marina Kotarac iz užičkog muzeja kaže da Srbiju predstavlja lokalitet Mramorje u Perućcu.

- Ovaj projekat se zove Stećakland i kroz VR naočare vodi nas u zamišljenu zemlju u kojoj “žive” simoboli sa stećaka i upoznaje nas sa značenjem njihovih ornamenata, odnosno simbolima. Ti stećci datiraju od 12. do 16. veka nove ere. Ljudi su u tadašnje vreme crtali te simbole iz svakodnevnog života. Ako vidite da je na nekom stećku mač, onda tu leži ratnik – kaže Marina Kotarac.

Da bi to predstavili deci na zanimljiv način osmišljeno je da se deca kroz svet stećaka sprovedu preko VR naočara i džojstika. Posetilac stavi ove naočare na glavu, a u rukama drži dva džojstika pomoću kojih ulazi i kreće se kroz ovaj svet. Uz priče koje prate animaciju učesnik stiče znanje o lokalitetu koji je posetio, a ima izbor da bira četiri lokacije, po jednu iz svake države.

- Posebno je interesantno deci, jer tu postoji igrica da oni idu i skupljaju te simbole. Na početku imaju da nauče šta koji simbol znači, onda se otvaraju vrata i kroz ta vrata skupljaju simbole. Druga deca dešavanja mogu pratiti preko ekrana. Već smo imali grupe dece iz škola, ali dolaze i stariji – objasnila je Marina i dodala da je ovo projekat Kreativne Evrope.

Takođe, postoji aplikacija Stećakland preko koje se može ući na ova četiri lokaliteta sa stećcima i uz uputstva videte ih sa simbolima.

Marina je dodala da se 2016. godine ovi stećci nalaze na UNESCO-ovoj listi svetske baštine. Stećci su monumentalni kameni spomenici najčešće rađeni od krečnjaka.

- Na njima se često nalaze simboli mača, životinja, raznih rozeta, a i danas ljudi vole da uskrase nadgrobne spomenike sa nekim simbolom – kaže Marina.

Posete Stećaklandu su utorkom i četvrtkom od qo do 14 časova.