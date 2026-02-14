Slušaj vest

LOZNICA - Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR i loznički Omladinski centar danas su obeležili Međunarodni dan dece obolele od raka nešto ranije od zvaničnog datuma, 15. februara. Akcija je, kako je saopšteno, organizovana danas kako bi što veći broj ljudi imao priliku da se informiše, pruži podršku i uključi u aktivnosti solidarnosti sa decom obolelom od raka i njihovim porodicama.

Štand je postavljen ispred prostorija Omladinskog centra, a ispred NURDOR-a obratila se Sanja Pavlović, majka deteta izlečenog od leukemije, kao osoba koja je prošla ceo tok njegovog lečenja i shvatila koliko je ova organizacija bitna u tom procesu.

- U saradnji sa Omladinskim centrom ove godine, kao i prethodne dve, predstavljamo NURDOR Loznici i sugrađanima. Došla sam na ideju da u Loznici ova organizacija zaživi, da ljudi čuju koliki je njen značaj za roditelje i decu koja se leče i kako mogu da pomognu. NURDOR tokom lečenja omogućava potpunu psihosocijalnu podršku, ima pet roditeljskih kuća, od toga tri u Beogradu i po jednu u Nišu i Novom Sadu, gde se lečenje dece i odvija. Obezbeđuje besplatan smeštaj, prevoz dece do bolnice, apsolutno sve neke stvari kojih roditelji u tom momentu nisu svesni jer su zabrinuti za dete. Podrška se nastavlja i posle lečenja, NURDOR ne zaboravlja ni decu, ni porodice nego kroz svoje letnje, i zimske kampove, vodi računa o izlečenoj deci, bavi se njihovoj rehabilitacijom, a često sprovodi akcije dobrovoljnog davanja krvi u saradnju sa Institutom za transfuziju. Zato je bitno da podržimo NURDOR, da se za njega čuje – rekla je ona.

Kada se njen mlađi sin razboleo nju i supruga je na NURDOR uputila lekarka iz Tiršove. Po izlasku iz bolnice vozač NURDOR-a nas je sačekao, odvezao do roditeljske kuće, obezbedili su nam sve potrebne uslove za život, objašnjava ova majka.

- To nam je mnogo značilo, smeštaj, hrana, prevoz na terapije, psiholog kada je god potrebno. Sve to dešavalo se u vreme kovida 2020. Osećali smo se kao deo NURDOR porodice i tako je i danas. Moje dete ima 11 godina, zdrav je dečak i ide redovno na kampove NURDOR-a koji radi i na samopouzdanju dece. Pozivam sve građane i mlade koji žele da se uključe neka se jave preko Omladinskog centra da okupimo lep tim koji može da pomogne. Daću sve od sebe da se, uz pomoć Omladinskog centra, za NURDOR-a što više zna u Loznici - kazala je Pavlovićeva.

Koordinator Omladinskog centra Bojan Lučić veruje da se uz zajedničku pomoć, slogu i podršku volontera može doprineti da neko dobije najtežu i najvažniju bitku.