U Narodnom muzeju Kruševca održana je finalna konferencija projekta „Rekonstrukcija srednjovekovnog grada u Kruševcu“. Predstavljeni su rezultati ostvareni u okviru idejnog projekta rekonstrukcije koji je izradio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd, kao i izložba predmeta koji su pronađeni kroz arheološka istraživanja.

Projekat realizuju u partnerstvu Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga, Grad Kruševac i udruženje „Evrokontakt“. Podržan je od strane Evropske unije kroz program EU PRO Plus, koji sprovodi UNOPS u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

O budućim planovima govorio je direktor Muzeja Nikola Pantelić.

-Prvi korak nakon pripremljene dokumentacije je idejno rešenje Studije zaštite koje vodi ka projektu za izgradnju i delimičnu rekonstrukciju Lazarevog grada. Zatim predstoji izrada projekta za izgradnju, pribavljanje građevinskih dozvola, obezbeđenje finansijskih sredstava za sam poduhvat. U tekućoj godini planirano je obezbeđenje svih stavki, kako bi naredne godine otpočela rekonstrukcija. To će obuhvatiti delimičnu rekonstrukciju Don Žon kule, zapadnih i severnih bedema, kao i sporednih kula.

Otvorena je i izložba „Buđenje Lazarevog grada: Reviziona arheološka istraživanja Kruševačkog grada u 2025. godini“ autora Marina Bugara, arheologa kruševačkog Narodnog muzeja i Danijele Petković, arheologa konzervatora Republičkog zavoda.

Istražena površina obuhvatila je oko 280 kvadratnih metara na prostoru Velikog i Malog grada srednjovekovnog Kruševca.

Glavni ciljevi u arheološkom radu odnosili su se na: definisanje međusobnog hronološkog odnosa bedema Velikog i Malog grada, definisanje temeljnih zona bedema i pripadajućih kula 6, 16, 11 i 17 Velikog grada sa spoljne i unutrašnje strane, otkrivanje i dokumentovanje spoljnog odbrambenog zida na potezu između kula 11 i 17, definisanje temeljnih zona bedema Malog grada i Glavne gradske kule sa unutrašnjih strana i detaljno dokumentovanje istraženih površina i utvrđivanje stratigrafske slike lokaliteta.

Prikazani su ostaci objekta iz mlađeg kamenog doba i tri jame iz kasnosrednjovekovnog perioda sa pripadajućim arheološkim nalazima. Poseban omaž odat je starijim kolegama kroz prikaz arhivskih fotografija o arheološkim istraživanjima grada koja su sprovedena tokom 60-tih i 70-tih godina prošlog veka.