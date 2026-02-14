Slušaj vest

Automobili na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlaz iz zemlje čekaju pola sata, a kamioni punih pet sati, ukazuju poslednji podaci granične policije koje saopštava Javno preduzeće "Putevi Srbije". Jedino dodatno zadržavanje za kamione beleži se na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom, gde teretnjaci čekaju dva sata, dok na ;ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji takođe nema većih gužvi.

Potencijalni zastoji zbog radova na putu mogu se očekivati na ;petlji Velika Drenova-petlja Vrnjačka Banja (ka Vrnjačkoj Banji), na deonici Sombor-Kula na više lokacija, kao i na petlji Kovilovo-petlja Pančevo (Kovačica) u oba smera.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na ukupno pet putnih pravaca, u blizini Kopaonika i Goča, dok snega do pet centimetara ima samo na putevima trećeg prioriteta održavanja na teritoriji Ivanjice i Vranja.

Ne propustiteDruštvoSaobraćajna policija u Srbiji od danas nema šta ne provrava i "najbolji" mogu da padnu: Ova vozila su prva na udaru
policija, saobraćajna policija, prekršaj, kazna, automobil, kamera, radar, prekoračenje brzine
DruštvoSNEG, KIŠA I SUSNEŽICA TOKOM NOĆI U SRBIJI: RHMZ najavio pad temperature širom zemlje, MUP upozorio vozače na otežane uslove i sporiji saobraćaj
16102691661543392865-sneg-5-foto-rina.jpg
DruštvoSnimaju vas, a vi to ne znate! Super radari na 100 crnih tačaka u Srbiji: Za ove kamere nećete znati gde su
shutterstock_209585494.jpg
DruštvoMUP NAJAVIO POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA ZBOG POVEĆANOG BROJA NESREĆA: Apel vozačima da prilagode brzinu, koriste zimsku opremu i poštuju propise
Saobraćajni policajac