Slušaj vest

LOZNICA – Za dvanaest meseci prošle godine na gradskom groblju u Loznici, kojim upravlja KJP ''Naš dom'', obavljeno je 298 sahrana, tri manje nego godinu pre, kažu u upravi groblja, čime je nastavljen trend smanjenja broja ukopa.

Odlukom Skupštine grada omogućena je kupovina parcela za proširenje gradskog groblja koje je postalo tesno, a sa nova 73 ara, uz sadašnji prosek od 300 ukopa godišnje, to bi trebalo da bude dovoljno za narednih pet godina. Na groblju kažu da rade opsege za ''večne kuće'' u delu novog zemljišta, ali i da je u poslednje vreme primetno da se više sahranjuje u starom delu, na zakupljenim mestima gde već počiva jedna osoba, obično supružnik, pa je zato trenutno manje novih zakupa.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

U januaru je bilo 30 sahrana, maltene jedna dnevno, što je uobičjeno za taj mesec i na nivou ranijih godina. Sredinom 2024. posle jedanaest godina nepromenjenih cena došlo je do poskupljenja pogrebnih usluga u Loznici. Zakup grobnog mesta od tada iznosi 870 dinara godišnje, dok sahranjivanje košta 10.490, a to su cene bez PDV-a.