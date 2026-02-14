MANJE SAHRANA U LOZNICI Drugu godinu zaredom smanjen broj ukopa
LOZNICA – Za dvanaest meseci prošle godine na gradskom groblju u Loznici, kojim upravlja KJP ''Naš dom'', obavljeno je 298 sahrana, tri manje nego godinu pre, kažu u upravi groblja, čime je nastavljen trend smanjenja broja ukopa.
Odlukom Skupštine grada omogućena je kupovina parcela za proširenje gradskog groblja koje je postalo tesno, a sa nova 73 ara, uz sadašnji prosek od 300 ukopa godišnje, to bi trebalo da bude dovoljno za narednih pet godina. Na groblju kažu da rade opsege za ''večne kuće'' u delu novog zemljišta, ali i da je u poslednje vreme primetno da se više sahranjuje u starom delu, na zakupljenim mestima gde već počiva jedna osoba, obično supružnik, pa je zato trenutno manje novih zakupa.
U januaru je bilo 30 sahrana, maltene jedna dnevno, što je uobičjeno za taj mesec i na nivou ranijih godina. Sredinom 2024. posle jedanaest godina nepromenjenih cena došlo je do poskupljenja pogrebnih usluga u Loznici. Zakup grobnog mesta od tada iznosi 870 dinara godišnje, dok sahranjivanje košta 10.490, a to su cene bez PDV-a.
Na gradskom groblju ukupno je nešto više od 14.000 grobnih mesta, od čega je nešto preko 12.000 popunjenih dok su ostala, prazna, ali zakupljena. Inače, lanjskih 298 ukopa je za 129 manje nego 2021. godine kada je, kao nikada pre, bilo čak 427 sahrana.