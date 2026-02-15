Slušaj vest

KRALJEVO – Često se može čuti, ali i videti da priroda zaista stvara čuda. Jedno takvo nalazi se u selu Mlanča, nadomak Kraljeva gde su dve stoletne bukve spojene trećom i tako prave retko viđenu, magičnu sliku. Međutim, odavno se pročulo da ova stara stabla putnicima namernicima donose sreću u ljubavi i učvršćuju vezu - jer ko jednom prođe ispod ovih bukvi, zauvek ostaje zajedno.

Foto: RINA

- Verovanje u magijsku moć drveća oduvek je postojalo. Ove bukve su skroz spojene, kao muškarac i žena i zato su one pravo ljubavno drvo. Oduvek su ovde dolazili parovi verujući da će ostati spojeni kao i ove bukve. Na najnižoj grani stoje u čvor zavezene maramice, pa čak i donje rublje verovatno kao neki simbol vezanosti", priča za RINU, Jovan Dragićević, meštanin Mlanče.

Niko ne zna kako i kada je sve počelo, a na drvenoj tabli upisana su imena parova još iz pedesetih godina prošlog veka.

- Sigurno je to nekom pomoglo, ili je bar tako mislio i onda se to pročulo dalje. Svima može da zapne u ljubavi i mlađima i starima, pa se onda rešenja traže na različitim mestima", rekao je Jovan.

Foto: RINA

Meštani svakodnevno ovde sreću parove iz svih krajeva Srbije. Svi dolaze u nadi da će njihova veza ostati večna i čvrsta baš kao i ove kraljevačke bukve.

- Dođu, prođu ispod bukve, malo se ljube i porazgovaraju. Onda zavežu maramicu ili šta već drugo na grane i odu. Kad smo bili mlađi i mi smo ovde dolazili, sad je već ta žar prohujala sa vihorom", kaže uz osmeh Jovica Filipović.

I zato, možda baš tu u kanjonu reke Studenice, u vekovima staroj bukovoj šumi krije se rešenje za sve one kojima je ljubav na "staklenim nožicama".