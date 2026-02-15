Slušaj vest

Pojačan saobraćaj zabeležen je danas na graničnim prelazima između Srbije i Bosne i Hercegovine, gde se u oba pravca formiraju duže kolone vozila. Najveća zadržavanja evidentirana su na prelazima Pavlovića most i Sremska Rača, gde putnici čekaju i do sat vremena na prelazak granice.

Na Pavlovića mostu, koji povezuje Badovinci i bosansku stranu, saobraćaj je znatno usporen tokom većeg dela dana. Kolone su formirane kako na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, tako i na ulazu u Srbiju, a vreme čekanja u pojedinim trenucima prelazi 45 minuta i približava se satu.

Na Pavlovića mostu i Sremskoj Rači čeka se i do sat vremena

Slična situacija je i na graničnom prelazu Sremska Rača – Bosanska Rača, gde je zbog povećanog broja putničkih vozila saobraćaj usporen u oba pravca.

Vozači navode da se na formalnosti i kontrolu čeka između 30 i 60 minuta, uz povremena duža zadržavanja u periodima najvećeg priliva vozila.