Manifestacija koja okuplja proizvođače slanine i mesa "Slaninijada" u Kačarevu biće ove godine održana od 19. do 22. februara, najavila je Turistička organizacija Srbije (TOS).

Slaninijada u Kačarevu se tradicionalno održava u februaru, a ovogodišnja manifestacija će biti 39. po redu.

Za za strance ova manifestacija je poznata i kao "Bacon festival".

Tradicionalna Slaninijada u selu Kačarevu pored Pančeva i na oko 27 kilometara od Beograda ima međunarodni karakter, jer u takmičarskom delu za najbolju slaninu učestvuju proizvođači iz više država.

Kako su najavili organizatori ove manifestacije, uz prodajni karakter slanine i mesa na Slaninijadi će se organizovati izložbe fotografija, radova žena, karikatura, kao i kulturni program I koncerti, a biće proglašeni i najbolji aforizmi.

U okviru programa Slaninijade 2026 biće održano tradicionalno takmičenje u snazi, namenjeno svim hrabrim učesnicima koji žele da se oprobaju u jedinstvenom slaninarskom izazovu.

Organizator ove manifestacije je Turistički klub "Slaninijada" Kačarevo, prenose mediji pisanja Tanjuga.