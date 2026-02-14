Slušaj vest

Danas, kad se proslavlja Dan zaljubljenih, želimo da voljenim osobama pripremimo nesvakidašnje iznenađenje koje će ih oduševiti i podsetiti koliko su voljeni. Tako je i jedna poruka osvanula u Zrenjaninu, ali ne ona na koju ste prvo pomislili!

Naime, na jednom bilbordu na uglu Skadarske i Zmaj Jovine ulice u pomenutom gradu zasijao je bilbord prepun srca, ali i reči koje bi iznenadile i one najhrabije.

- Marko!!! Reci ženi za nas ili ću ja!!! Srećan ti Dan zaljubljenih - navedeno je u poruci posvećenoj jednom Marku, ali to nije sve!

- P.S. Trudna sam - dodato je ispod, a verujemo da se svaki Marko u Zrenjaninu iznenadio i možda "štrecnuo" zbog posvete.

Kome je namenjeno, nije sigurno, kao ni od koga je, ali verujemo da Marko nije nimalo prijatno.

Komentari samo pljušte

"Srećan ti dan zaguljenih", "Mare, brate, je li si živ?", "Marko na zadušnicama", "Nijedan Marko u Zrenjaninu ne spava večeras", glasili su komentari korisnika društvenih mreža.