Pre nešto više od sat vremena izbio je požar na jednoj štali u Žitnom Potoku kod Prokuplja. Povređenih nema, a u toku je gašenje požara.

Kako smo saznali, vlasnik tog objekta nije bio tu, ali su komšije na vreme primetile požar u štali te su odmah krenuli sa gašenjem, dok nisu došli vatrogasci.

Sada je počela i kiša koja će pomoći da se vatra ne proširi.

Prema prvim informacijama postoji sumnja da ju je neko namerno zapalio.

