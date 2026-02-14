Srbija
DRAMA KOD PROKUPLJA: Vatra guta objekat, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom! Sumnja se da je neko namerno podmetnuo požar (FOTO)
Pre nešto više od sat vremena izbio je požar na jednoj štali u Žitnom Potoku kod Prokuplja. Povređenih nema, a u toku je gašenje požara.
Kako smo saznali, vlasnik tog objekta nije bio tu, ali su komšije na vreme primetile požar u štali te su odmah krenuli sa gašenjem, dok nisu došli vatrogasci.
Foto: Kurir
Sada je počela i kiša koja će pomoći da se vatra ne proširi.
Prema prvim informacijama postoji sumnja da ju je neko namerno zapalio.
Kurir.rs
