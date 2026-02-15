Slušaj vest

Ako planirate putovanje tokom prazničnih dana, važno je da znate da se na putevima Srema i Mačve već duže vreme primenjuje sistem automatske kontrole saobraćaja, koji omogućava evidentiranje prekršaja bez zaustavljanja vozila, dok se kazne naknadno dostavljaju vlasnicima automobila.

Reč je o savremenom sistemu koji beleži prekoračenje dozvoljene brzine, ali i prolazak kroz crveno svetlo, a aktivan je na više frekventnih saobraćajnica, naročito na ulazima u naselja i prometnim raskrsnicama.

Prema ranije objavljenim podacima, u Srbiji je trenutno aktivno 128 uređaja za automatsku kontrolu saobraćaja u 46 gradova i opština, među kojima su i brojne lokacije na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, kao i pojedine tačke u Mačvi.

Gde su kamere u Sremu

Stara Pazova

Karađorđeva ulica

Ulica K. P. I Oslobodioca Evidentira: brzinu i prolazak kroz crveno svetlo

Inđija

Kralja Petra I (kod broja 19) – brzina

Cara Dušana (kod broja 49) – brzina

Raskrsnice:

Kralja Petra I – Cara Dušana

Novosadska – Cara Dušana

Cara Dušana – Kralja Petra I – Novosadska

Evidentira: prolazak kroz crveno svetlo

Ruma

Iriški drum (kod broja 31) – brzina

Glavna ulica – brzina

Industrijska ulica (DP II A reda, km 59+600) – brzina

Pavkovačka (kod broja 126) – brzina

Vladimira Nazora (kod broja 61) – brzina

Vuka Karadžića (kod broja 45) – brzina

Opština Irig

Jazak – Cara Uroša – brzina

Irig – Ive Lole Ribara (kod broja 97) – brzina

Vrdnik – 9. vojvođanske brigade – brzina

Krušedol Prnjavor – Lazara Tošića (kod broja 73) – brzina

Kamere u Mačvi i zapadnoj Srbiji

Loznica – Trbušnica

Banjski put, zona ograničenja 40 km/h – brzina

Šabac

Kralja Milutina – brzina

Mali Zvornik

Državni put IB reda 28, km 004+020 – brzina

Ljubovija

Državni put IB reda 28 (naselje) – brzina

Državni put IIA reda 141 (naselje) – brzina

Iako se među vozačima često spekuliše o „novim kamerama“, za sada nema zvanične potvrde da su u Sremu i Mačvi postavljeni novi fiksni uređaji van navedenih lokacija. Međutim, nadležni podsećaju da se pored fiksnih kamera koriste i mobilni radari i presretači, koji mogu biti raspoređeni na bilo kojoj deonici puta.

Šta sve kamere mogu da snime

Fiksni sistemi prvenstveno evidentiraju:

prekoračenje dozvoljene brzine

prolazak kroz crveno svetlo

U zavisnosti od tehničkih mogućnosti i propisa, pojedini sistemi mogu registrovati i:

nekorišćenje sigurnosnog pojasa

korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje

vožnju bez uključenih svetala

Pojačane policijske kontrole do 22. februara

Saobraćajna policija će do nedelje, 22. februara 2026. godine, sprovoditi pojačane kontrole na putevima širom Srbije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako navode iz MUP-a, očekuje se povećan intenzitet saobraćaja zbog prazničnih putovanja, školskog raspusta i odlazaka ka zimskim turističkim centrima, pa će akcenat kontrole biti usmeren na:

prekoračenje brzine

nepropisno preticanje

vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

nekorišćenje sigurnosnog pojasa

nepropisno prevoženje dece

Iz MUP-a podsećaju i da je u toku međunarodna akcija kontrole teretnih vozila i autobusa, tokom koje je u Srbiji već evidentirano više od 4.300 prekršaja.

Kako proveriti da li imate kaznu

Građani mogu proveriti eventualna dugovanja u Registru neplaćenih kazni Ministarstva pravde, unosom osnovnih ličnih podataka, nakon čega sistem prikazuje postoje li kazne i daje instrukcije za plaćanje.

Iz MUP-a apeluju na vozače da ne računaju na to gde kamera ima ili nema, već da poštuju saobraćajne propise na svim putevima.

Kamere, mobilni radari i presretači rade svakodnevno – bezbedna vožnja ostaje najbolja zaštita, i od kazni i od saobraćajnih nezgoda.