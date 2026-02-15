POJAČANE POLICIJSKE KONTROLE U MAČVI I SREMU: Evo gde su kamere! Snimaju bez zaustavljanja, kazne stižu na kućnu adresu
Ako planirate putovanje tokom prazničnih dana, važno je da znate da se na putevima Srema i Mačve već duže vreme primenjuje sistem automatske kontrole saobraćaja, koji omogućava evidentiranje prekršaja bez zaustavljanja vozila, dok se kazne naknadno dostavljaju vlasnicima automobila.
Reč je o savremenom sistemu koji beleži prekoračenje dozvoljene brzine, ali i prolazak kroz crveno svetlo, a aktivan je na više frekventnih saobraćajnica, naročito na ulazima u naselja i prometnim raskrsnicama.
Prema ranije objavljenim podacima, u Srbiji je trenutno aktivno 128 uređaja za automatsku kontrolu saobraćaja u 46 gradova i opština, među kojima su i brojne lokacije na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, kao i pojedine tačke u Mačvi.
Gde su kamere u Sremu
Stara Pazova
Karađorđeva ulica
Ulica K. P. I Oslobodioca Evidentira: brzinu i prolazak kroz crveno svetlo
Inđija
Kralja Petra I (kod broja 19) – brzina
Cara Dušana (kod broja 49) – brzina
Raskrsnice:
Kralja Petra I – Cara Dušana
Novosadska – Cara Dušana
Cara Dušana – Kralja Petra I – Novosadska
Evidentira: prolazak kroz crveno svetlo
Ruma
Iriški drum (kod broja 31) – brzina
Glavna ulica – brzina
Industrijska ulica (DP II A reda, km 59+600) – brzina
Pavkovačka (kod broja 126) – brzina
Vladimira Nazora (kod broja 61) – brzina
Vuka Karadžića (kod broja 45) – brzina
Opština Irig
Jazak – Cara Uroša – brzina
Irig – Ive Lole Ribara (kod broja 97) – brzina
Vrdnik – 9. vojvođanske brigade – brzina
Krušedol Prnjavor – Lazara Tošića (kod broja 73) – brzina
Kamere u Mačvi i zapadnoj Srbiji
Loznica – Trbušnica
Banjski put, zona ograničenja 40 km/h – brzina
Šabac
Kralja Milutina – brzina
Mali Zvornik
Državni put IB reda 28, km 004+020 – brzina
Ljubovija
Državni put IB reda 28 (naselje) – brzina
Državni put IIA reda 141 (naselje) – brzina
Iako se među vozačima često spekuliše o „novim kamerama“, za sada nema zvanične potvrde da su u Sremu i Mačvi postavljeni novi fiksni uređaji van navedenih lokacija. Međutim, nadležni podsećaju da se pored fiksnih kamera koriste i mobilni radari i presretači, koji mogu biti raspoređeni na bilo kojoj deonici puta.
Šta sve kamere mogu da snime
Fiksni sistemi prvenstveno evidentiraju:
prekoračenje dozvoljene brzine
prolazak kroz crveno svetlo
U zavisnosti od tehničkih mogućnosti i propisa, pojedini sistemi mogu registrovati i:
nekorišćenje sigurnosnog pojasa
korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje
vožnju bez uključenih svetala
Pojačane policijske kontrole do 22. februara
Saobraćajna policija će do nedelje, 22. februara 2026. godine, sprovoditi pojačane kontrole na putevima širom Srbije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Kako navode iz MUP-a, očekuje se povećan intenzitet saobraćaja zbog prazničnih putovanja, školskog raspusta i odlazaka ka zimskim turističkim centrima, pa će akcenat kontrole biti usmeren na:
prekoračenje brzine
nepropisno preticanje
vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci
nekorišćenje sigurnosnog pojasa
nepropisno prevoženje dece
Iz MUP-a podsećaju i da je u toku međunarodna akcija kontrole teretnih vozila i autobusa, tokom koje je u Srbiji već evidentirano više od 4.300 prekršaja.
Kako proveriti da li imate kaznu
Građani mogu proveriti eventualna dugovanja u Registru neplaćenih kazni Ministarstva pravde, unosom osnovnih ličnih podataka, nakon čega sistem prikazuje postoje li kazne i daje instrukcije za plaćanje.
Iz MUP-a apeluju na vozače da ne računaju na to gde kamera ima ili nema, već da poštuju saobraćajne propise na svim putevima.
Kamere, mobilni radari i presretači rade svakodnevno – bezbedna vožnja ostaje najbolja zaštita, i od kazni i od saobraćajnih nezgoda.
Kurir.rs