"MEDVED DAMJAN NA TARI, ARSENIJE NA GOLIJI I MEČKA TANKOSAVA NA ZLATIBORU JOŠ SPAVAJU" Otkud sad to?! Ovi gradski šetkaju a oni u prirodi iz jazbine ne izlaze
Ako medved ugleda svoju senku, to će ga uplašiti i naterati da se vrati u svoju jazbinu što znači da nas očekuje još šest nedelja zime. Međutim, ako nema senke i medved provede neko vreme napolju, to znači da nas očekuju lepi dani. Ako medved i dalje spava zima će se produžiti.
Sudeći po medvedima iz prirode, po onima koji obitavaju na području Zapadne Srbije, zima će trajati dugo.
Profesor Duško Ćirović sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji od 2007. godine vodi projekat markiranje i praćenja medveda u Srbiji kaže da medvede koje prate u Zapadnoj Srbiji spavaju.
- Preko GPS-a trenutno pratimo pet medveda na Tari, Zlatiboru , Uvcu, Goliji i jedan koji uglavnom obitava na Zlataru, ali prelazi i u Uvac. Oni su trenutno svi u fazi hibernacije, odnosno spavaju – kaže profesor Ćirović.
Njihovo vreme kada su otišli na “spavanje” je bilo zanimljivo.
- Medved Damjan na Tari, Arsenije na Goliji i mečka Tankosava na Zlatiboru sa mečetom već odavno spavaju. Međutim Ranko na Zlataru je legao krajem januara, a Bogdan na Uvcu je legao pre desetak dana. Tako su sada svi u fazi spavanja, pa zima po tom narodnom verovanju će se odužiti – kaže naš sagovornik.
Profesor Duško Ćirović je najavio da će na proleće ponovo započeti projekat praćenje medveda kome će biti stavljena kamera. Da podsetimo da je 2022. godine prvi put javnosti u Srbiji prikazan tajni život medveda.
Medved Aleksandar sa Tare je godinu dana nosio kameru, koja je snimala njegovo kretanje i ponašanje. A što se tiče vremena u narednom periodu i senice, kako je narod verovao, mogu da predvide da li će se zima produžiti ili doći proleće. Ako se čuje oglašavanje senica na današnji dan, proleće je blizu.
Kurir.rs