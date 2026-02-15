SVEČANO U VRANJU, OVAKO JE GRAD OBELEŽIO DAN DRŽAVNOSTI Predsednica Skupštine: Na nama je da mudro, odgovorno i složno nastavimo putem razvoja foto
Obeležavanje Dana državnosti i 222. godišnjice Prvog srpskog ustanka upriličeno je kraj bareljefa Voždu Karađorđu.Svečanom obeležavanju 15. februara, Dana državnosti Republike Srbije osim predstavnika lokalne vlasti, 4. brigade Kopnene vojske, predstavnika Gradske opštine Vranjska Banja, PU Vranje, BIA Vranje udruženja građana i boračkih organizacija prisustvovao je I veliki broj građana.
Pomen poginulima služio je mitropolit vranjski Pahomije sa sveštenstvom Eparhije vranjske.
Prisutnima se obratila predsednica Skupštine Grada Vranja Zorica Jović istakavši da je to jedan od najznačajnijih datuma u istoriji naše zemlji. Na Sretenje 1804. godine počeo je Prvi srpski ustanak, istorijski događaj koji je označio prekretnicu u stvaranju savremene srpske države.
Njegovi odjeci označili početak savremene državnosti
”U vremenu kada je Srbija bila pod viševekovnom vlašću Osmanskog carstva, srpski narod bio je izložen velikoj nepravdi i teroru. Još teže je bilo dolaskom dahija, koji su nasiljem i strahovladom želeli da uguše bunt naroda i obeshrabre svaki pokušaj otpora. A Srbi, I tada kao i danas hrabri i prkosni, nisu odustali. Predvođeni Voždom Karađorđem 1804. godine na saboru u Orašcu podigli su Prvi srpski ustanak, odlučni u nameri da se izbore za slobodu. Bio je to prelomni trenutak koji je promenio tok istorije iskra koja je označila početak sveopšte srpske revolucije. Takođe na ovaj dan 1835. godine u Kragujevcu je donet jedan od najmodernijih i najdemokratskijih ustava toga vremena, koji je oblikovao pravnu i političku budućnost Srbije, Sretenjski ustav “,podsetila je predsednica Skupštine grada Vranja I istakla: ,,Danas, kada Srbija slavi praznik ustanka i Ustava Srbije, naša je dužnost da se s poštovanjem podsetimo hrabrosti i žrtve predaka. Na ovaj dan, pre više od dva veka, srpski narod je pokazao da su jedinstvo i slobodarski duh snaga koja menja istoriju. I zato je potrebno da svoju zemlju unapređujemo znanjem i radom, uz međusobno uvažavanje i poštovanje. Naša država danas stoji pred brojnim izazovima, ali i velikim prilikama. Na nama je da mudro, odgovorno i složno nastavimo putem razvoja, ekonomskog napretka i očuvanja nacionalnog identiteta“.
Vence i cveće položili su gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković sa saradnicima, načelnik Štaba 4. brigade Kopnene vojske, potpukovnik Saša Vučković sa saradnicima, načelnik Pčinjskog upravnog okruga Srećko Pejković, predsednik Gradske opštine Vranjska Banja Dragan Sentić, zamenik načelnika Policijske uprave Vranje Dejan Marinković sa saradnicima, načelnik centra BIA Vranje Miloš Ristić sa saradnicima, kao i delegacije udruženja građana i boračkih organizacija. Hor Medicinske škole i glumac vranjskog teatra Nikola Stojković učestvovali su u programu povodom obeležavanja Dana državnosti.