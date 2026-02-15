”U vremenu kada je Srbija bila pod viševekovnom vlašću Osmanskog carstva, srpski narod bio je izložen velikoj nepravdi i teroru. Još teže je bilo dolaskom dahija, koji su nasiljem i strahovladom želeli da uguše bunt naroda i obeshrabre svaki pokušaj otpora. A Srbi, I tada kao i danas hrabri i prkosni, nisu odustali. Predvođeni Voždom Karađorđem 1804. godine na saboru u Orašcu podigli su Prvi srpski ustanak, odlučni u nameri da se izbore za slobodu. Bio je to prelomni trenutak koji je promenio tok istorije iskra koja je označila početak sveopšte srpske revolucije. Takođe na ovaj dan 1835. godine u Kragujevcu je donet jedan od najmodernijih i najdemokratskijih ustava toga vremena, koji je oblikovao pravnu i političku budućnost Srbije, Sretenjski ustav “,podsetila je predsednica Skupštine grada Vranja I istakla: ,,Danas, kada Srbija slavi praznik ustanka i Ustava Srbije, naša je dužnost da se s poštovanjem podsetimo hrabrosti i žrtve predaka. Na ovaj dan, pre više od dva veka, srpski narod je pokazao da su jedinstvo i slobodarski duh snaga koja menja istoriju. I zato je potrebno da svoju zemlju unapređujemo znanjem i radom, uz međusobno uvažavanje i poštovanje. Naša država danas stoji pred brojnim izazovima, ali i velikim prilikama. Na nama je da mudro, odgovorno i složno nastavimo putem razvoja, ekonomskog napretka i očuvanja nacionalnog identiteta“.