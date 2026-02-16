Slušaj vest

U Vranju je u centru grada na šetalištu obeležen 15. februar, svetski dan dece obolele od raka.

“Današnji dan je veoma značajan za nas, jer aktivnostima pružamo podršku našim mališanima koji se bore protiv malignih bolesti i njihovim roditeljima”, kaže za Kurir Aleksandra Joksimović ispred organizatora NURDOR-a i Društva onkoloških pacijenata Vranje.

I pored kiše i hladnog vremena nema odustajanja ni organizatora ni građana Vranja.

U Vranju je u centru grada na šetalištu obeležen 15. februar, svetski dan dece obolele od raka. Foto: T.S

“Iako nas vreme ometa i kiša, u našim srcima je toplo i šaljemo im puno ljubavi!”, poručila je Aleksandra.

Veliki broj građana učestvovao je u današnjem obeležavanju Svetskog dana dece obolele od raka, donirajući novac za pomoć u lečenju najmlađih.

Jedan od štandova prilagođen je I najmlađim učesnicima akcije. Na njemu je priboj za crtanje sa bojicama za decu.