Slušaj vest

Stariji muškarac se sam prijavio da je sinoć zapalio štalu u Žitnom Potoku kod Prokuplja, ali mnogi sumnjaju da želi nekog da zaštiti. Kako nam je rekao vlasnik štale, pored koje je i porodična kuća Rade Ilić, tokom dana policija je izvršila i uviđaj.

- Od policijskih inspektora sam čuo da se sam prijavio još sinoć. Uopšte ne znam šta je motiv, ali ja ne mogu da se smirim. Brata i mene je ta štala, koja je naša dedovina školovala. Niti mogu da naplatim štetu, niti više imam štalu- kže vidno potresen Ilić.

Foto: Kurir/B.R.

On dodaje da su požar gasili noćas do 3 sata ujutro.

- Kada su mi javili bio sam u Nišu i dok sam došao video sam dvadesetak komšija koji gase. Bio sam potresen i bezgranično zahvalan svim tim ljudima. Posebno bih pohvalio vatrogasce Sektora za vanredne situacije u Prokuplju koji su vrlo efikasno i uporno gasili, sve do poslednjeg žara, jer je vatra mogla da pređe i na kuću. Nisu odustali i vatra jeste ugašena, ali je otišao bjekat koji meni emotivno mnogo znači - priča nam Ilić.

Foto: Kurir/B.R.

Muškarac koji je priznao da je upalio štalu je otac mladića koji je tri meseca proveo zatvoru, jer ga je Ilić prijavio da mu seče šumu, pa je nakon postupka osuđen.

Foto: Kurir/B.R.

- To može da bude jedini razlog što su je upalili. U Žitnom Potoku ljudi više nisu bezbedni zbog određenih porodica koje su se naselile i koje obijaju kuće, kradu šta stignu- zaključuje Ilić.