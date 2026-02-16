Slušaj vest

Prava drama odigrala se sinoć oko 19 časova u naselju Laćarak, na kraju Fruškogorske ulice, kada je izbio veliki požar u pomoćnom objektu – tovilištu.

Kako nezvanično saznajemo, sumnja se da je požar izazvala lampa koja je služila za grejanje objekta. U tovilištu se u tom trenutku nalazilo oko deset tovnih svinja, a zbog njihove težine i gustine objekta, pristup gašenju bio je otežan. Vatrogasci su morali da uđu i kroz komšijsko dvorište kako bi sprečili širenje vatre.

Foto: Kurir/Dijana Šćekić

Vlasnik je reagovao u poslednjem trenutku i uspeo da izvede svu stoku napolje, čime je izbegnuta tragedija većih razmera.

Na lice mesta odmah je upućeno više vatrogasnih vozila, a zahvaljujući brzoj intervenciji požar je lokalizovan i ugašen. Pričinjena je veća materijalna šteta, ali povređenih nije bilo.