Vanredna odbrana od poplava uvedena je na vodnoj jedinici "Južna Morava-Vranje" u slivu reke Južne Morave, usled naglog porasta vodostaja reke Moravica, kao i na vodnoj jedinici "Timok-Zaječar" usled porasta vodostaja reke Timok.

"Ovako izražen porast vodostaja uzrokovan je obilnim padavinama na teritoriji Kosova i Metohije, što je dovelo do naglog dotoka vode u slivu Južne Morave. Ekipe nadležnog vodoprivrednog preduzeća iz sistema Srbijavoda bile su tokom cele noći na terenu, gde su obezbeđivale i nadzirale mesta na kojima je moglo doći do prodora vode", navodi se u saopštenju preduzeća Srbijavode.

Zahvaljujući blagovremenoj reakciji i preventivnim merama, vrh poplavnog talasa je prošao i nije zabeleženo ništa dramatično, navedeno je u saopštenju.

Nadležne službe obezbeđuju pojačano dežurstvo, kontinuirano prate stanje na terenu i preduzimaju sve neophodne mere u skladu sa Opštim i Operativnim planom odbrane od poplava za 2026. godinu. Ekipe ostaju i dalje na terenu, a očekuje se postepeno smirivanje situacije.

Takođe, vanredna odbrana od poplava preventivno je uvedena i na vodnoj jedinici "Timok-Zaječar" usled porasta vodostaja reke Timok, na odbrambenim linijama koje obuhvataju levi i desni nasip kod Trnavca, pri čemu se u ovom trenutku ne očekuju prodori vode, dodaje se u saopštenju.

Sve ekipe predviđene Operativnim planom odbrane od poplava nalaze se na terenu i kontinuirano prate razvoj situacije.

Građanima se preporučuje da redovno prate informacije nadležnih organa i da se pridržavaju svih uputstava radi bezbednosti.