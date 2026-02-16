Srbija
PRESEK STANJA NA GRANICAMA: Ovde se čeka i do 5 sati
Slušaj vest
Kamioni na graničnim prelazima Batrovci i Šid na izlasku iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju pet sati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na prelazu Bezdan ka Hrvatskoj i prelazu Horgoš ka Mađarskoj čekaju tri sata.
Zadržavanje za kamione je dva sata na prelazu Gradina ka Bugarskoj, dok je zadržavanje od sat vremena na granici sa Mađarskom na prelazu Kelebija.
"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.
Reaguj
Komentariši