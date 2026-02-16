Slušaj vest

Da je naše samo ono koliko damo drugima i da je u brzom svetu najvažnije ostati čovek, na najbolji način na svom ličnom primeru pokazuje nam Dragan Jovanović. U vremenu kad mnogi zaključavaju svoje kapije i čuvaju ono što imaju samo za sebe, ovaj čovek uradio je nešto potpuno suprotno. Odlučio je da imanje u selu Moravci kod Ljiga, sa kućom i okućnicom, koje je nasledio od dede ustupi organizacijama koje rade sa decom sa posebnim potrebama. Na tri hekara ne prostiru se samo livade i kuća, već se pokazuje sva širina ljubavi i velikog srca.

- Ja sam ovo imanje nasledio od dede, a majka i ja smo ovde napravili kuću. Ustupili smo na 20 godina bez ikakve nadoknade, organizacijama iz Valjeva i Ljiga koje rade sa decom sa posebnim potrebama. To je sada kutak za mališane koji žive u gradu, zatvoreni u četiri zida. Za njih je doživljaj kad se pojave ovde. Ne mogu da opišem radost koju ta deca osećaju kada se skupe svi zajedno i još se i takmiče. Oni koji mogu. Postoje i oni koji su u kolicima, a i njima je dovoljno da uzmu loptu u ruke i da je bace. Ne moraju da pogode koš ili gol, dovoljno je samo da je uzmu u ruke i da bace. Njihovoj sreći nema kraja - kaže za RINU Dragan.

1/6 Vidi galeriju Dragan ustupio celo imanje u selu Moravci deci sa posebnim potrebama Foto: RINA

Kuća je prostrana, prilagođena, sa spavaćim sobama, kupatilom, funkcionalnom kuhinjom. Pravi raj u srcu sela Moravci. Već šest godina ovo je mesto koje posebnim mališanima, donosi posebnu sreću. Postojao je i manji problem sa vodom, koji je Dragan rešio. U dvorištu su letnjikovac, veliko igralište. Tu je i radni centar gde deca mogu da pišu, crtaju i rade sa plastelinom. Tu su ljuljaške i tobogani.

- Hteo sam da se odužim. Moje dete je takođe sa posebnim potrebama. Saosećam sa tim roditeljima jer znam šta prolaze. Teško je biti roditelj deteta sa posebnim potrebama. Mislim da je roditelju nekad teže nego detetu, jer mora 24 sata da bdi nad detetom. Hteo sam da pomognem i njima i svojoj deci. Mislim da sam uradio nešto dobro, ja i moja porodica. Srce mi je puno kad vidim tu decu kako napreduju i uživaju - kaže ovaj čovek velikog srca.

Foto: RINA

Gabriela Šipoš je glavni organizator programa i sadržaja za korisnike.

- Ukupno imamo 38 korisnika na teritoriji opštine Ljig, od tri do 52 godine. U ovo domaćinstvo dolaze deca iz cele Srbije, pa i regiona. Pomažu pojedinci, kompanije, privrednici, transportne firme, sindikati. Zahvaljujući i njima, objekat ima ove sve uslove. Deci ovo mnogo znači jer su često zatvorena u četiri zida. Ovde se opuste i bave aktivnostima - kaže Gabriela.

Ovo je kuća u kojoj se ponovo rađa nada. Nije satkana samo od zidova, već od vere i ogromne ljubavi. Ona je merilo za ljude velikog srca i teret koji se hrabro i ponosno nosi na plećima.