Slušaj vest

Kako saznajemo od službe pomoći na putu, iz snežnih nanosa i sa raskvašenog kolovoza izvučeno je pet teretnih vozila, dok je na istoj deonici ostalo zaglavljeno još približno toliko kamiona.

Kamioni zaglavljeni u snegu na putu Bešenovo - Beočin Foto: Kurir/D.Š., Kurir/D.š

Teški uslovi na putu, sneg i klizav asfalt doveli su do zastoja, a teretna vozila imala su najviše problema pri usponima. Ekipe pomoći na putu bile su angažovane tokom cele noći i nastavile su intervencije i u jutarnjim satima.

I jutros je na ovoj deonici zabeležena slična slika. Kolovoz je prekriven raskvašenim snegom, a nekoliko kamiona i dalje stoji jer zbog otežanih uslova ne mogu da nastave kretanje. Saobraćaj se odvija usporeno, uz povremene zastoje.

Nadležni apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni, prilagode brzinu uslovima na putu i, ukoliko je moguće, izbegnu ovu deonicu dok se situacija u potpunosti ne stabilizuje.

Sneg na putu Bešenovo–Beočin Izvor: Kurir/D.Š.

Ne propustiteDruštvoAMSS: Otežani uslovi vožnje zbog snežnih padavina, očekuje se pojačan saobraćaj popodne
Putari čiste sneg
SrbijaOVAJ SNEG SE NE ŠALI! POGLEDAJTE ZLATIBOR PRE 2 DANA I DANAS?! U Srbiju stiže i do 20 cm novog snega, na planinama i više! (FOTO)
sneg mećava
Društvo"U BEOGRADU DANAS SOLIDAN SNEG" Najnovija vremenska prognoza Ivana Ristića, otkrio tačne dane kada će se opet zabeleti Srbija
Ivan Ristić sneg
Društvo(MAPA) Stiže nova tura snega u Beograd, u ovim delovima napadaće i do 10 cm: Evo i kada nas očekuje vejavica
Screenshot 2026-02-16 160138.jpg
DruštvoPAŠĆE NAJMANJE 20 CM NOVOG SNEGA! RHMZ niže upozorenja, večeras stiže nova tura! Evo koji je deo Srbije prvi na udaru!
sneg zima led hladno vreme
DruštvoStiže nas obilan sneg, RHMZ ne prestaje da niže upozorenja: Pogledajte prognozu za naredne dane, na snazi crveni meteo alarm (FOTO)
IMG_20260215_175944.jpg
DruštvoHITNO SE OGLASIO RHMZ, SNEG I DO 20 CM! Vremenski obrt STIŽE u Srbiji, ovi delovi prvi na udaru: Spremite se za JOŠ PADAVINA!
Čačak sneg