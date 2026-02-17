Slušaj vest

Kako saznajemo od službe pomoći na putu, iz snežnih nanosa i sa raskvašenog kolovoza izvučeno je pet teretnih vozila, dok je na istoj deonici ostalo zaglavljeno još približno toliko kamiona.

Kamioni zaglavljeni u snegu na putu Bešenovo - Beočin

Teški uslovi na putu, sneg i klizav asfalt doveli su do zastoja, a teretna vozila imala su najviše problema pri usponima. Ekipe pomoći na putu bile su angažovane tokom cele noći i nastavile su intervencije i u jutarnjim satima.

I jutros je na ovoj deonici zabeležena slična slika. Kolovoz je prekriven raskvašenim snegom, a nekoliko kamiona i dalje stoji jer zbog otežanih uslova ne mogu da nastave kretanje. Saobraćaj se odvija usporeno, uz povremene zastoje.

Nadležni apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni, prilagode brzinu uslovima na putu i, ukoliko je moguće, izbegnu ovu deonicu dok se situacija u potpunosti ne stabilizuje.