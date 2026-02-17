Požar je izbio rano, jutros oko 5 časova, dok su svi spavali.
stanari evakuisani
DRAMA ZOROM NA ZLATIBORU, PREKO BALKONA BEŽALI OD DIMA I POŽARA: Planulo u spa centru stambene zgrade, dim kuljao na sve strane (FOTO/VIDEO)
Slušaj vest
U stambenoj zgradi na Zlatiboru, u Ulici Milića Terzića, rano jutros došlo je do požara koji je, prema prvim informacijama, izbio u spa centru u prizemlju.
Požar je izbio rano, oko 5 časova, dok su svi spavali.
Zgrada se brzo napunila dimom pa je počela evakuacija, a neki od stanara morali su da izlaze preko balkona zbog velike zadimljenosti.
Na svu sreću niko nije povređen.
Kurir.rs/Instagram 192
Reaguj
Komentariši