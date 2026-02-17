Slušaj vest

U stambenoj zgradi na Zlatiboru, u Ulici Milića Terzića, rano jutros došlo je do požara koji je, prema prvim informacijama, izbio u spa centru u prizemlju.

Požar je izbio rano, oko 5 časova, dok su svi spavali.

Zgrada se brzo napunila dimom pa je počela evakuacija, a neki od stanara morali su da izlaze preko balkona zbog velike zadimljenosti.

Na svu sreću niko nije povređen.

Kurir.rs/Instagram 192

